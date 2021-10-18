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KONYA

Kentsel dönüşüm için ilk kazma

Meram ve Konya’nın heyecanla beklediği Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk kazma bugün vuruluyor. Çıkan arkeolojik eserler nedeniyle dönem dönem aksaklıkların yaşandığı Sahip Ata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk temel sevinci yaşanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kentsel dönüşüm için ilk kazma ​
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Meram ve Konya’nın heyecanla beklediği Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk kazma bugün vuruluyor. Çıkan arkeolojik eserler nedeniyle dönem dönem aksaklıkların yaşandığı Sahip Ata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk temel sevinci yaşanıyor. 5 ayrı etaptan oluşan projede, Türkiye’nin Hasankeyf’ten sonra en büyük ikinci tescilli bina taşınma işi olan etabın temeli bugün törenle atılacak. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm Konyalıları bu tarihi adıma tanıklık etme adına saat 11.00’de gerçekleştirilecek törene davet etti.

  • Başkan Mustafa Kavuş, Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde bugüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başta olmak üzere pek çok kişinin büyük gayret ve özveri ortaya koyduklarını sözlerine ekledi.
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