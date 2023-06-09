Kentsel dönüşümde daha kararlı olacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Artık kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı, daha dirayetli adımlar atacağız. İdeolojik saplantılarla hareket edenlerin de gözünü para hırsı bürümüş olan muhterislerin de kaprislerine boyun eğmeyeceğiz" dedi. Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen 9 millet bahçesinin açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

DEPREM İLLERİNE YENİDEN GİDECEK

Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin hatırlattığı konulardan birinin de sağlam, dayanıklı ve güvenli binalar inşa etmenin gerekliliği olduğunu belirten Erdoğan, TOKİ tarafından deprem mevzuatına uygun yapılan konutlarda hiçbir sorunla karşılaşılmadığına dikkati çekti. Son yıllarda inşa edilen hastaneler, kamu binaları, spor tesislerinin de bu süreçte başarılı bir sınav verdiğini dile getiren Erdoğan, "Ülkemizin yeni yapı stokunu asla bu standartların altına düşürmeyeceğiz." dedi. En yakın zamanda deprem illerini yeniden dolaşacağını belirten Erdoğan, diğer illerdeki vatandaşlara destekleri için teşekkür etti.

Düzce Cumayeri. Giresun Bulancak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VAZGEÇİLMEZ OLDU

Kentsel dönüşüm projelerinin ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunun depremle birlikte daha yakından görüldüğünü ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Marjinal kesimlerin engelleme çabalarına rağmen dönüşüm yapabildiğimiz yerlerde yıkılan bina sayımız, dolayısıyla can kaybımız da az oldu ama kentsel dönüşüm projelerinin önünün kesildiği bölgelerde maalesef üzüntümüz katlanarak arttı. Bu tecrübeler ışığında artık kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı, daha dirayetli adımlar atacağız.”

Bolu Gerede.

DEPREM GELMEDEN TEDBİRİNİZİ ALIN

Doğrudan insan hayatına ilişkin böyle bir konuda tamahkarlığa izin vermeyeceklerini kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: “İdeolojik saplantılarla hareket edenlerin de gözünü para hırsı bürümüş olan muhterislerin de kaprislerine boyun eğmeyeceğiz. Kanuni, idari ve mali açıdan ne gerekiyorsa onu yapmak suretiyle bu meseleyi çözüme kavuşturacağız. Vatandaşlarımızın 'Yarısı Bizden Kampanyası'na yönelik ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Buradan tüm vatandaşlarıma bir kez daha seslenmek istiyorum: Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, sel veya heyelan tehdidi altındaysa hiç vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın. Afetle karşılaşmadan, deprem kapımızı çalmadan önce siz tedbirinizi alın. Mülk sahiplerinin desteğiyle şehirlerimizi afetlere karşı daha dirençli hale getireceğimize inanıyorum."

81 İL YEMYEŞİL OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 81 ilinin her birini yemyeşil hale getirene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacaklarının altını çizerek, şöyle devam etti: "Bu alandaki vizyon projemiz Atatürk Havalimanı'na yapmakta olduğumuz 7,7 milyon metrekare büyüklüğe sahip millet bahçemizdir. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi tüm etaplarıyla hizmete girdiğinde dünyanın en gözde şehir parkları arasında yerini alacaktır."

Toplam 1 milyon 466 bin metrekare

Açılışı yapılacak millet bahçelerinin toplam büyüklüğünün 1 milyon 466 bin metrekare olduğunu ifade eden Erdoğan, şehirlerin güzelliğine güzellik katacak millet bahçelerinin ülke ve millete hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, hizmete girecek Adıyaman Millet Bahçesi’nin 505 bin, Giresun Bulancak Millet Bahçesi’nin 28 bin, Düzce Cumayeri Millet Bahçesi’nin 72 bin, Bursa Harmancık Millet Bahçesi’nin 40 bin, Bolu Gerede Millet Bahçesi’nin 295 bin, Afyonkarahisar Şuhut Millet Bahçesi’nin 125 bin, Adana Aladağ Millet Bahçesi’nin 200 bin, Sivas Şarkışla Millet Bahçesi’nin 150 bin, Erzincan Tercan ilçesi Camiişerif Millet Bahçesi’nin 52 bin metrekare olduğunu bildirdi.







