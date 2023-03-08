Kentsel dönüşümde kira yardımı yükseldi

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 'Asrın felaketi' olarak tanımlanan depremlerin ardından tek yürek olan Türkiye'nin deprem bölgelerindeki seferberliği sürüyor.

Asrın felaketiyle birlikte kentsel dönüşüm projelerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı

CNN Türk'te Ahmet Hakan'a konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde verilen kira yardımlarına değindi.

Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira yardımının artırıldığını açıkladı.

İstanbul'da kira yardımı 3 bin 500 lira

Buna göre, İstanbul'da bin 500 lira olan kentsel dönüşüm kira yardımı 3 bin 500 liraya, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de ise 3 bin liraya çıkarıldı.

Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da 1500 lira olan kira yardımını 3 bin 500 liraya, Anadolu'da büyük illerimiz Ankara'mız, Bursa'mız, Antalya'mız ve İzmir'imizde 3 bin liraya çıkarıyoruz.

Diğer Büyükşehirlerimizde 2 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz.

Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız.

"Orta hasarlı binalar da yıkılacak"

Bakan Kurum ayrıca Gaziantep'te 1 milyon 701 bin binanın hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek orta hasarlı olarak tespit binaların da yıkılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlendirme yapılmayacağını, yıkılıp yeniden yıkılmasını söylediğini vurgulayan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Yıkıp yeniden yapacağız"

"Orta hasarlılarda güçlendirilebilecek binalar olduğu gibi yıkılabilecek binalarımız da var. Cumhurbaşkanımızın bize 'Güçlendirme yapmadan yeniden yapılsın' talimatı var. Orta hasarlıları da ağır hasarlılar ile aynı statüye koyacağız. 653 bin konut yapılacak. 1 yıl içinde, hatta daha önce bitireceğimiz konutlar da olacak.

Attığımız her adımda, bilim insanların görüşlerini fikirlerini hep alıyoruz. Bu yeni bir şey de değil. Geçmişten bu yana yapıyoruz. Zemine bakıyoruz etüt çalışmalarında. Fay hatları yakınlarında yıkımın büyük olduğunu görüyoruz. Biz yeni konutların yapımı için yer tespiti yaparken, fay hattına uzaklığı nedir bunları inceleyerek yapıyoruz. Bu inşaların hepsini TOKİ'lerimizle yapacağız."







