Kentsel dönüşümde yeni dönem başlıyor

Yılmaz Yıldız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi’nde medya yöneticileriyle bir araya geldi. İstanbul’da bugüne kadar 695 bin konutun dönüşüme katıldığını belirten Bakan Kurum, “İstanbul’da 1,5 milyon riskli konutumuz var. Bu 1,5 milyon konutu da hızlı dönüştürmemiz gerekiyor” dedi. 1,5 milyon riskli konutun 500 bininin Anadolu Yakası’nda, 500 bininin de Avrupa Yakası’nda belirlenen rezerv alanlarda yapılacağını vurgulayan Murat Kurum, kalan 500 bin konutun da yerinde dönüştürüleceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın 1,5 milyon konutun dönüşümünün temel atma töreninde vatandaşlarla müjdeleri paylaşacağını ifade eden Kurum, “Devletimizin kentsel dönüşüme yönelik finans ve yapım desteği müjdelerini Cumhurbaşkanı’mız tüm milletimizle paylaşacak" dedi.

İstanbul'un dönüşümünün dirençli hale getirilmesi için önemli bir iradeyi ortaya koyacaklarını ifade eden Kurum, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Kira taşınma desteklerine ilişkin, miktarları artırdığımız, vatandaşımıza günün şartlarına göre tam anlamıyla destek olduğumuz bir müjdeyi paylaşacak. Yerinde dönüştüreceğimiz konutlara ilişkin de TOKİ'nin kalite ve tecrübesiyle devletimizin maddi ve teknik, yapım desteklerini milletimizle paylaşacağız" diye konuştu.

1 milyon konut rezerv alanlara taşınacak

1,5 milyon riskli konuttan 1 milyonunun taşınacağı rezerv alanlar hakkında da bilgiler veren Murat Kurum, şöyle konuştu: “Anadolu yakasında, Tuzla, Maltepe, Pendik, Avrupa Yakası’nda Eyüp, Başakşehir ve Esenler rezerv alan olarak kullanılacak. Niye bu 1 milyonu rezerv alanlara gönderiyoruz? Çünkü bugün baktığınızda şehrin merkezinde nefes alacağımız bir yer yok.” Kurum, “Bakanlık olarak İstanbul’da bugüne kadar 695 bin konutun dönüşümünü yapmış bir kuruluşuz. Şu an 39 ilçede sadece 93 bin kentsel dönüşüm konutumuz var. Sosyal konutlarımıza baktığımızda 86 bin sosyal konutumuzu TOKİ Başkanlığımız eliyle bitirdik, teslim ettik. 250 bin sosyal konutlarla da devam eden projelerimiz var” ifadelerini kullandı.

Fikirtepe'de çözüm için ortaya irade koyduk

İstanbul’daki bir diğer çalışma olan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi’ni de değerlendiren Kurum, “Fikirtepe'de Emlak Konut Genel Müdürlüğü’müz ile birlikte dönüşüme katkı sağlayabilecek iradeyi ortaya koyduk” dedi. Bu irade çerçevesinde ilk anahtarların teslim edildiğinin altını çizen Bakan Kurum, 20 milyar liralık yatırım değerine sahip 12 bin konutluk projede kararlı bir şekilde işlerin yürütüldüğünü belirtti.

100 bin konutun temeli atıldı

Deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremden 15 gün sonra TOKİ Başkanlığı ile sözleşme imzaladıklarını ve 40’ıncı günde temelleri atmaya başladıklarını vurguladı. Kurum, 75 günde 100 bin konutun temelinin atıldığını açıkladı. İlk afet konutlarının kaba inşaatlarının bitmek üzere olduğuna değinen Bakan Kurum, şöyle konuştu: “Bayramda Cumhurbaşkanı’mızın teşrifleriyle başlamış olduğumuz köy konutlarımızı teslim edeceğiz. Nurdağı’nda ve Gaziantep Dulkadiroğlu’nda başladığımız ilk biten konutlarımızı teslim edeceğiz. Konutlarımızın 319 binini mayıs ayı sonuna kadar yapmayı planlıyoruz. Ardından da 650 bin konutu etap etap yapıyor olacağız.”

Bedava konut vaadinin içi boş

Muhalefetin bedava konut vaadinin içinin boş olduğunu belirten Murat Kurum, “Vereceğim demekle olmuyor bu işler. Devlet yönetmek ayrı bir şey. Devlet yönetmedikleri için nasıl yöneteceğini de bilmedikleri için boş vaatler sunuyorlar. Biz de diyoruz ki madem vereceksin, elinden tutan mı var” şeklinde konuştu. Devlet yönetiminde devamlılığın esas olduğuna vurgu yapan Bakan Kurum, şunları söyledi: “Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de belediyeler sende. 1.000 konut yap, bedava ver. Yapamazlar çünkü onların işi algı üretmek. İş yapmak değil, eser yapmak değil. Vatandaş, yapar mı yapamaz mı ona bakıyor. O yüzden bizim öyle bir endişemiz yok.”

İFM metrosu 5 senede bitmedi

Kadir Topbaş döneminde süreci başlatılan ve 2018 yılında ihalesi yapılan İstanbul Finans Merkezi metrosuyla alakalı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) eleştiren Bakan Murat Kurum, “5 sene geçmiş niye bitirmiyorsun, bitir. Şimdiye bitirmiş olsan buraya gelecek olan insanlar daha rahat çalışacak. Biz metro yapalım diyoruz, adam metro kazısını dolduruyor” diye konuştu.







