Kentsel dönüşüme karşı çıkıp depremde binlerce ölüme neden olan Hikmet Hatunoğlu CHP'den aday gösterildi

İYİ Parti'den İstanbul 2. Bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı gösterilen Salim Ensarioğlu'nun terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi istediği ortaya çıktı. BDP'nin kapatıldığı dönemde açıklamalarda bulunan Ensarioğlu'nun, "Halkın BDP'ye verdiği oyların yüzde 95'i Öcalan'a veriliyor. Netice olarak lider odur. Bana göre Öcalan'a daha ılımlı işte bir ev hapsi gibi imkan tanınarak, ister televizyonla, ister telefonla, görüntülü, görüntüsüz, gibi bir ortam sağlanması gerekir. Öcalan tripleks dairede de oturabilir, villada da oturabilir. Yanına sekreter, danışman ve teknolojik imkanlar da tanınmalıdır." dediği belirlendi.