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Kentsel dönüşüme karşı çıkıp depremde binlerce ölüme neden olan Hikmet Hatunoğlu CHP'den aday gösterildi

Siyasi partiler milletvekili aday listelerini dün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. CHP'nin aday gösterdiği skandal isimlerin kirli sicili bir bir ortaya çıkıyor. Son olarak 'Kentsel dönüşüme hayır' sloganıyla 2019 yerel seçiminde Antakya Belediye Başkanı Adayı olarak seçmenin karşısına çıkan ancak yarışı kaybeden Hikmet Hatunoğlu, CHP tarafından Hatay’dan milletvekili adayı olarak gösterildi. Depremin yıktığı kentte sağlam binaların yapılmasını istemeyen aday, şimdiden büyük tepki topluyor.

14:13 . 10/04/2023 Pazartesi
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Hikmet Hatunoğlu’nun 4 yıl önceki afişlerinde “Kentsel dönüşüme hayır” sloganına yer verdiği görüldü.

Hikmet Hatunoğlu’nun 4 yıl önceki afişlerinde “Kentsel dönüşüme hayır” sloganına yer verdiği görüldü.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat günü 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 11 ili etkileyen depremler, Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. Binlerce bina sarsıntılarda yerle bir oldu, binlerce can da yitip gitti.


Deprem binlerce binayı yıktı

Kentte depremin bu denli acı tablo oluşmasında binaların depreme dayanıksız olması birinci sebep olarak görüldü. Hala yıkılması planlanan hasarlı konutların bulunduğu Hatay’ın Antakya ilçesi de asrın felaketinde adeta dümdüz oldu. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü ilçede, bir yandan da 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin hazırlığı yapılıyor.

Kentsel dönüşüme karşı aday

CHP’nin 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde şu anki mevcut Belediye Başkanı AK Partili İzzettin Yılmaz’ın karşısına çıkardığı Antakya Belediye Başkanı Adayı Hikmet Hatunoğlu, önümüzdeki seçimde Hatay’dan milletvekili adayı olarak gösterildi. Hikmet Hatunoğlu’nun 4 yıl önceki afişlerinde “Kentsel dönüşüme hayır” sloganına yer verdiği görüldü.

Tepkilere yol açtı

CHP’li adayın bu tutumuyla başkanlığı kaybettiği gözler önüne serilirken, depremin ağır hasar verdiği Hatay’dan Hatunoğlu’nun seçilmesi için listeye eklenmesi tepkilere yol açtı.



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Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın "ilk SİHA -gemisi" olacak. TCG Anadolu'nun envantere girmesi merakla beklenirken yerli ve milli İHA/SİHA'lara yaptığı eleştirilerle gündeme gelen CHP yandaşı Can Ataklı'nın geçtiğimiz senelerde uçak gemisini hedef aldığı paylaşımı gündeme geldi. Savunma sanayi atılımlarından rahatsız olan Can Ataklı, "Yerli uçak gemisi yapılacakmış. 3 tarafı deniz olan Türkiye zaten uçak gemisi gibi değil mi? O gemiyi nerede kullanacağız?" demişti.

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İYİ Parti'den İstanbul 2. Bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı gösterilen Salim Ensarioğlu'nun terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi istediği ortaya çıktı. BDP'nin kapatıldığı dönemde açıklamalarda bulunan Ensarioğlu'nun, "Halkın BDP'ye verdiği oyların yüzde 95'i Öcalan'a veriliyor. Netice olarak lider odur. Bana göre Öcalan'a daha ılımlı işte bir ev hapsi gibi imkan tanınarak, ister televizyonla, ister telefonla, görüntülü, görüntüsüz, gibi bir ortam sağlanması gerekir. Öcalan tripleks dairede de oturabilir, villada da oturabilir. Yanına sekreter, danışman ve teknolojik imkanlar da tanınmalıdır." dediği belirlendi.



#Hikmet Hatunoğlu
#Hatay
#CHP
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