Kepez’den camilere teknolojik temizlik

Antalya Kepez Belediyesi, bir yandan yeni camilerin yapılmasına öncülük ederken, diğer yandan da mevcut 157 camide temizlik ve genel bakım hizmeti veriyor. 15 kişiden oluşan cami temizlik ekibiyle, ilçedeki ibadet yerlerinin periyodik olarak iç mekân ve çevre temizliği yapılıyor. İnsanı merkeze alan ve örnek bir sosyal belediyecilik hizmeti olan cami temizliğinde teknolojinin sunduğu imkânlar da kullanılıyor.

Kepez Belediyesi, vatandaşların takdirle karşıladığı ve 14 yıldır süren cami temizliği hizmetine, mobil halı yıkama makinesini de ekledi. Bu makine ile camilerin yerinden kaldırılması zor olan halılarının yıkanması sorununa da çözüm bulunmuş oldu.

HALILAR YERİNDE YIKANIYOR

Kepez Belediyesi’nin cami temizlik ekibi, iki adet mobil halı yıkama makinesiyle ilçedeki camilerin halılarını yerinde yıkayarak, tertemiz hale getiriyor. Yerinde halı yıkama makinesi, sıcak su özelliği ile halıdaki kirleri söküyor ve yüksek emiş gücüyle kirli suyu vakumluyor. Kepez Belediyesi’nin İlçe Müftülüğü koordinasyonunda 3 yıl önce başlattığı mobil halı yıkama hizmeti, camilerin cemaati tarafından takdirle karşılanıyor. Bu kapsamda Fabrikalar Mahallesi’ndeki Ülfet Özen Cami’nin halıları da, mobil halı yıkama makinesiyle temizlendi.

Başkan Hakan Tütüncü de açıklamasında, vatandaşların temiz bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri amacıyla başlattıkları cami temizliğinin örnek bir sosyal belediyecilik çalışması olduğunun altını çizdi. Cami temizliği hizmetini, teknolojik imkânlarla bir adım ileri taşıdıklarını belirten Tütüncü, “Antalya’da cami temizliği hizmetini başlatan ilk belediyeyiz. Satın aldığımız iki adet mobil halı yıkama makinesiyle camilerimizin halılarını yerinde yıkayıp, tertemiz hale getiriyoruz. Vatandaşlarımıza hijyenik bir ortamda ibadet yapma imkanı sunuyoruz” dedi.







