Kepez’e 1 milyon kitap kapasiteli kütüphane

Akdeniz’in ve Antalya’nın en zengin kütüphanesi, Cemil Meriç Kütüphanesi 2 yaşında. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 2021 yılında eski Dokuma Fabrikası’na enerji sağlayan trafo binasını kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kütüphanesi’nin yıl dönümü 2. Okur Buluşması ve Pilav Günü etkinliğiyle kutlandı. Kepez Belediyesi’nin Cemil Meriç Kütüphanesi bahçesinde düzenlediği etkinlik okurlarla, kütüphaneye eşsiz eserler kazandıran kitap bağışçılarını buluşturdu. Etkinlikte, müzik dinletileri ile kulakların pası silindi, misafirler gönüllerince bir anı doğayla baş başa bir ortamda yaşama imkanı buldu.

KEPEZ’İN İLK KÜTÜPHANESİ

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, etkinlikte vatandaşları yalnız bırakamadı. Okurlar ve kitap bağışçılarının buluşma heyecanına ortak olan Başkan Tütüncü, gençlerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Gençlerle beraber müzik dinledi, onlarla sohbet etti. Cemil Meriç Kütüphanesi’nin Kepez’in ilk kütüphanesi olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Bu kütüphane 130 bin kitabı olan bir kütüphane… Hatay’dan Muğla’ya kadar, üniversiteler de dahil kitap koleksiyonu en zengin kütüphane. Kepez’e 21 tane kütüphane kazandıran anlayışın mayalandığı bir çalışma bir proje… Bu kütüphaneden sonra 20 tane daha kütüphane yaptık” dedi.

İNSANLIĞA ÖLMEZ NİCE ESERLER BIRAKMIŞ

Cemil Meriç’in okuya okuya göz korneasını çatlattığını da hatırlatan Başkan Tütüncü, “Gözleri görmez olan Cemil Meriç’in okuma sevdası hiç bitmemiş. Parayla kitap okuması için kişiler tutmuş. Onlar kitapları okumuş, Cemil Meriç de notlar almış ve insanlığa ölmez nice güzel eserler bırakmıştır. Gözleri görmeyen üstat kitaplara küsmemiş. Okumayı bırakmıyor. Kültür hazineleriyle dolu bizlere kitaplar, eserler bırakıyor” diye konuştu.

KÜTÜPHANEDE 130 BİN KİTAP

Cemil Meriç Kütüphanesi’nin 365 gün 24 saat açık olduğunu vurgulayan Başkan Tütüncü, “Türkiye’de 365 gün 24 saat açık olan bir başka kütüphane var mı? Ben bilmiyorum” dedi. Kütüphanede 130 bin kitabın bulunduğunu ve birçoğunun sahaflarda dahi bulabilmenin mümkün olmadığını ve bağışçılar tarafından on binlerce kitap bağışlandığını da sözlerine ekleyerek, bağışçılara teşekkür etti.

ANTALYA’NIN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİNİ AÇIYORUZ

Kepez’de kütüphaneler kurmaya neden bu kadar önem verdiklerini belirten Başkan Tütüncü, “Kitap okumayı alışkanlık haline getiren bir nesil var. Bu neslin okuma ilgisine ışık tutalım istiyoruz. Okuma ilgisini yükseltelim istiyoruz. Öğrencilerimizin ders çalışması açısından da bu kütüphaneler şehir için, gençler için, gelecek kuşaklar için eğitimde fırsat eşitliğinin yaşandığı noktalar olsun istedik. İşte bu nedenlerden dolayı Kepez’e 21 kütüphane yaptık. Antalya’nın en büyük kütüphanesini, 1 milyon kitap kapasiteli, aynı anda 2 bin kişinin çalışabileceği, 365 gün 24 saat açık olacak, Antalya Kütüphanesi’ni Cumhuriyet’in yüzüncü yılında hizmetinize sunacağız. Kütüphaneler bizden daha çok yaşayacak eserlerdir” dedi.







