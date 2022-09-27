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ANTALYA

Kepez’e 15. Aile Sağlığı Merkezi

Kepez Belediyesi, ilçeye bir Aile Sağlığı Merkezi daha kazandırdı. Atatürk Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kepez’e 15. Aile Sağlığı Merkezi
Kepez'de 15. Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı.

Kepez Belediyesi, ilçeye bir Aile Sağlığı Merkezi daha kazandırdı. Atatürk Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Devletimizin, Aile Sağlığı Merkezi açmak , yapısını inşa etmek gibi bir sorumluluğu bulunmuyor. Aile Hekimliği sistemi geldiğinden bu yana Kepez Belediyesi, ilçemizin mahallelerine 15 Aile Sağlığı Merkezi açtı. Buradaki amacımız şuydu; mahalle sakinlerimiz çok uzak noktalardaki Aile Sağlığı merkezlerine gitmek zorunda kalıyordu. İşte biz bu noktada dedik ki; Mahallede şifa hemşehrilerimizin ayağında olsun. Hukuken sorumluluğumuz altında olmayan bir konuda hemşerilerimizin hizmetine 15 Aile Sağlığı Merkezi kazandırdık. Bu hizmet mahallelerimize doktoru da, şifayı da yakın kıldı. Ve bugün, sağlıkta gelinen noktanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

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