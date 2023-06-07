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Kepez’in Bilim TIR’ı okullarda

Kepez Belediyesi Antalya Bilim Merkezi bünyesindeki Bilim ve Teknoloji TIR’ı, okullara giderek öğrencilerin bilime merak duymalarını teşvik ediyor.

04:00 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bilim ve Teknoloji TIR’ı, öğrencilerin bilime merak duymalarını teşvik ediyor.

Bilim ve Teknoloji TIR’ı, öğrencilerin bilime merak duymalarını teşvik ediyor.

Dokuma Park içindeki merkezin atölyelerine gelen çocuklara robotik kodlama, steam, astronomi, biyoloji, fen bilimleri, matematik, ahşap tasarım dallarında eğitim veren atölye liderleri, dönüşümlü olarak TIR’da görev alarak sunum yapıyor, soruları yanıtlıyor. İlk olarak Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Orta Okulu’na giden TIR, bu hafta sırasıyla Başöğretmen Atatürk Ortaokulu, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu ile Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu’na gidecek. Antalyalı çocukları bilimle buluşturmak istediklerini belirten Antalya Bilim Merkezi Müdürü Selim Tıraş, “Mikro düzeyde bilimi çocukların ayağına getirdik. Bilim adına bir ışık yaktık. Bütün okulları ziyaret edeceğiz. Yazın ilçeler de dahil kent meydanlarında, kalabalık alanlarda bulunacağız. Eğitim sezonu başlayınca yine okullardayız. Bizden talepte bulunan okullara öncelik vereceğiz.” diye konuştu.



#Kepez Belediyesi
#Eğitim
#Destek
38 dakika önce
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