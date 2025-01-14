Kerimcan Durmaz'ın tahliye talebi reddedildi

Yasa dışı bahis reklamıyla insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın, avukatı aracılığıyla yaptığı tutukluluğa itiraz talebi reddedildi.
Yasa dışı bahisle mücadele hız kesmeden sürüyor. Özellikle sanal ortamda yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapan ünlü isimler, emniyet güçlerinin takibinde.
Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve bazı sosyal medya fenomenlerinin ilk dalgada yakalanarak ev hapsine çarptırıldığı soruşturma kapsamında, diğer sosyal medya ünlüleri de yakın takibe alındı.
Durmaz tutuklandı
Ayrıca Durmaz'ın yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında 7 Ocak'ta gözaltına alınan Durmaz, ertesi gün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.
Tutukluluğa itiraz talebi reddedildi
Geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan, İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu.
İtirazı değerlendiren nöbetçi mahkeme kararını verdi.
Buna göre söz konusu talebin reddine ve Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.