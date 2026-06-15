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Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu

Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu

04:0015/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 hafta önce Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 hafta önce Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla aileye taziyelerini iletti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu tarafından gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'nın annesi Heyfa Ağa'ya başsağlığı dileklerini iletti. Anne Heyfa Ağa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Allah sizden razı olsun. Ömrünüz uzun olsun. Siz, bizim babamızsınız. Ellerinizden öperim. Allah'a emanet olun Başkanım." dedi. Ağa'nın Ankara'da bulunan cenazesi Esenboğa Havalimanı'ndan Kerkük'e törenle uğurlandı.



#Recep Tayyip Erdoğan
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