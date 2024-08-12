Kerküklü Türkmenler hukuksuz seçimi yargıya taşıyacak

16 sandalyeli Kerkük Vilayet Meclisi’ndeki Türkmen, KDP’li ve 3 Arap üye oylamayı boykot etti. 5 KYB'li, 3 Arap ve 1 Hıristiyan toplam 9 üyenin katıldığı oylamada KYB'li Rebvar Taha vali, Arap üye Muhammed Hafız da meclis başkanı seçildi.

Türk yurdu Kerkük'te Türkmenlerin yok sayıldığı toplantıya tepki yağıyor. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, toplantıyı tanımadıklarını, iptali için mahkemeye başvuracaklarını kaydetti. Turan, “Bağdat'ta yapılan toplantı da seçim de geçersizdir. Kerkük yerel yönetimi, başbakanın oluşturduğu Kerkük yönetim koalisyonunun dışında oluşturuldu. Bu siyasi bir ihlaldir. Sayın Rekan Ciburi en yaşlı üye olarak toplantının başkanıdır. Ancak toplantıdan haberi yoktur. Başbakanın da haberi olduğunu sanmıyorum” dedi.

Irak Türkleri Derneği Genel Başkanı Eyüp Kerem “Kürtler ve Araplar temsil hakkı elde etti ama Türkmenler tamamen oyun dışı kaldı. 1-2 haftadır görüşmeler sürüyordu. Bizi de davet ettiler ancak KYB PKK ile yakın temas içinde olduğu için hiçbir şekilde işbirliğini düşünmedik” diye konuştu.

Valilik seçimini “Kerkük’teki Araplara ihanet” olarak tanımlayan Kerkük’ün eski atanmış valisi Rekan Ciburi de hukuki yollara başvuracaklarını ifade etti.







