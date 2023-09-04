Kerkük’ü PKK’dan temizleyin

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tahran’daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Kerkük’ün etnik ve mezhepsel kompozisyon olarak Irak’ın küçük bir modelini teşkil etmekte olduğunu belirten Fidan, “Kerkük’ün huzur ve istikrarı Irak’ın bütününün huzur ve istikrarına doğrudan etki etmektedir. Kerkük’ü barış içinde bir arada yaşama kültürünün sembolü olarak görüyoruz.” dedi. Bakan Fidan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: “Terörle mücadele konusunda beklentilerimizi ele aldık. Ortak sınır güvenliği, ticaret, terör ile mücadele, yüksek öğretim gibi pek çok konuda müzakere ettik. Görüşmelerimizi paylaştık. Terör ile mücadele konusunda da beklentilerimizi birbirimize aktardık. İkili ticaret hacminde 30 milyar dolar seviyesine nasıl artırabileceğimizi konuştuk. Çok değişik konularda fikirlerimiz paylaştık. Suriye konusunda daha derinlikli neler yapılabileceğini konuştuk. İşbirliğinde beklentilerimiz net. Ülkemizdeki mültecilerin insani olarak ülkelerine dönmesi. İran ve Rusya katılımı ile dörtlü formatta da konularımızı görüşüyoruz.