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Kerkük’ü PKK’dan temizleyin

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran’daki temasları sırasında sınır güvenliği, ticaret, terörle mücadele ve özellikle mülteci sorununu görüştüklerini söyledi. Kerkük’teki olayları üzüntüyle karşıladıklarını ifade eden Fidan, “Şehirde son dönemde artış gösteren PKK mevcudiyetine süratle son verilmesini Irak makamlarından talep ediyoruz” dedi.

04:00 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hakan Fidan, Hüseyin Emir Abdullahiyan.

Hakan Fidan, Hüseyin Emir Abdullahiyan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tahran’daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Kerkük’ün etnik ve mezhepsel kompozisyon olarak Irak’ın küçük bir modelini teşkil etmekte olduğunu belirten Fidan, “Kerkük’ün huzur ve istikrarı Irak’ın bütününün huzur ve istikrarına doğrudan etki etmektedir. Kerkük’ü barış içinde bir arada yaşama kültürünün sembolü olarak görüyoruz.” dedi. Bakan Fidan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: “Terörle mücadele konusunda beklentilerimizi ele aldık. Ortak sınır güvenliği, ticaret, terör ile mücadele, yüksek öğretim gibi pek çok konuda müzakere ettik. Görüşmelerimizi paylaştık. Terör ile mücadele konusunda da beklentilerimizi birbirimize aktardık. İkili ticaret hacminde 30 milyar dolar seviyesine nasıl artırabileceğimizi konuştuk. Çok değişik konularda fikirlerimiz paylaştık. Suriye konusunda daha derinlikli neler yapılabileceğini konuştuk. İşbirliğinde beklentilerimiz net. Ülkemizdeki mültecilerin insani olarak ülkelerine dönmesi. İran ve Rusya katılımı ile dörtlü formatta da konularımızı görüşüyoruz.

KERKÜK’ÜN HUZURU IRAK’I ETKİLER

Kerkük, Irak’ın küçük bir modelini teşkil ediyor. Kerkük’ün huzur ve istikrarı Irak’ın bütününün huzur ve istikrarına etki ediyor. Kerkük’ü barış içinde bir arada yaşama kültürünün sembolü olarak görüyoruz. Şehirde son dönemde artış gösteren PKK mevcudiyetine süratle son verilmesini Irak makamlarından talep ediyoruz.

ÜZÜNTÜ VE KAYGIYLA KARŞILIYORUZ

Türkmenlerin haklarının korunması, Irak politikamızın ana politika unsurları arasında yer alıyor. Türkmenleri her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Irak’ın bugünü ve geleceği için önemli olduğunun farkındayız. Can kaybı ile sonuçlanan olayları üzüntü ile karşılıyoruz. Şehirde tüm kesimlerin idare katılımını önemsiyoruz. Irak’ın asli ve kurucu unsurlarından olan Türkmenlerin ana yurdu olan Kerkük’te olanları üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz. Erbil yönetimi ile görüştüm.”



#Hakan Fidan
#Politika
#Kerkük
#PKK
#İran
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