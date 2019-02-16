Keşmir çağrısı

Pakistan Pencap Bölgesi Ulaştırma Bakanı Muhammed Jehanzeb Khan Khichi, Albayrak Holding'i ziyaret etti. Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ile görüşen bakan, daha sonra Hindistan ve Pakistan arasındaki tartışmalı Keşmir bölgesinde yaşananları değerlendirdi.

Bakan Khichi, "Biliyorsunuz Keşmir, Hindistan ve Pakistan arasında tartışmalı bir bölge. Hindistan ordusu birlikleri, Keşmir'de insan hakları ihlalleri yapıyor. Müslüman kardeşlerimizi öldürüyor" ifadelerini kullandı.

Keşmir halkının kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olması gerektiğini vurgulayan Bakan, "Keşmirlilere yardım etmek bütün Müslüman dünyasının sorumluluğudur" dedi. Pakistanlı bakan, dünya liderlerine de Keşmir meselesini tanıma çağrısında bulundu.