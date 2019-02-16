Gündem Keşmir çağrısı
İSTANBUL

Keşmir çağrısı

Pakistan’ın Pencap Bölgesi Ulaştırma Bakanı Muhammad Jahanzaib Khan Khichi, Albayrak Holding’i ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ile görüştü. Gerilimin tırmandığı Keşmir’e dikkat çeken Khan Khichi, “Hindistan, Müslüman kardeşlerimizi öldürüyor. Keşmirlilere yardım etmek tüm Müslüman dünyasının sorumluluğu” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Albayrak (Solda), Ulaştırma Bakanı Muhammed Jehanzeb Khan Khichi (Ortada) ve Nuri Albayrak (Sağda)
Ahmet Albayrak (Solda), Ulaştırma Bakanı Muhammed Jehanzeb Khan Khichi (Ortada) ve Nuri Albayrak (Sağda)

Pakistan Pencap Bölgesi Ulaştırma Bakanı Muhammed Jehanzeb Khan Khichi, Albayrak Holding'i ziyaret etti. Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ile görüşen bakan, daha sonra Hindistan ve Pakistan arasındaki tartışmalı Keşmir bölgesinde yaşananları değerlendirdi.

  • Bakan Khichi, "Biliyorsunuz Keşmir, Hindistan ve Pakistan arasında tartışmalı bir bölge. Hindistan ordusu birlikleri, Keşmir'de insan hakları ihlalleri yapıyor. Müslüman kardeşlerimizi öldürüyor" ifadelerini kullandı.

Keşmir halkının kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olması gerektiğini vurgulayan Bakan, "Keşmirlilere yardım etmek bütün Müslüman dünyasının sorumluluğudur" dedi. Pakistanlı bakan, dünya liderlerine de Keşmir meselesini tanıma çağrısında bulundu.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi: Keşmir'e desteği için Türkiye'ye minnettarız
GÜNDEM
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi: Keşmir'e desteği için Türkiye'ye minnettarız
/**/
Kendi planımızı uygularız

Kendi planımızı uygularız

Erdoğan, Soçi dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı.
İncirlik kapatılsın!

İncirlik kapatılsın!

Türk halkı, Amerikan askerlerinin üsten çıkartılmasını istiyor.
Cumhur İttifakı 9 maddede anlaştı

Cumhur İttifakı 9 maddede anlaştı

​Ortak mitinglerde parti sloganı atılmayacak, sadece Türk bayrakları kullanılacak.
Sahte ödeme merkezlerine dikkat

Sahte ödeme merkezlerine dikkat

​Dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyarı yapıldı.
S-400'ler temmuzda Türkiye'de

S-400'ler temmuzda Türkiye'de

Erdoğan: Geri adım atmayacağız, bu iş bitti.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
İstanbul içinönemli uyarı

İstanbul içinönemli uyarı

​Meteoroloji saat verdi, şiddetli vurabilir.
Yeni askerliksistemi: 6-9-12

Yeni askerliksistemi: 6-9-12

​Erdoğan, yeni düzenlemenin son halini açıkladı.

Hoca tercihini yaptı

Hoca tercihini yaptı

'Millilerin hocası kim olmalı?' sorusunu cevapladı.
DSP'ye kaçış

DSP'ye kaçış

​HDP ittifakından rahatsız olanlarla aday gösterilmeyen küskünler soluğu DSP'de alıyor.
Teklifi kabul edebilirim

Teklifi kabul edebilirim

Yeni Malatya maçı sonrasında ayrılık mesajı verdi.
Bizimbinaya da bakın

Bizimbinaya da bakın

​Konutlarının sağlamlığından endişe eden vatandaşlar, denetim talebinde bulunuyor.
Eğitimvadisi Çekmeköy

Eğitimvadisi Çekmeköy

​AK Parti'nin Çekmeköy adayı Poyraz, yeni dönem projelerini Yeni Şafak'a anlattı.
Keşmir çağrısı

Keşmir çağrısı

​Pakistanlı bakan Khichi, Albayrak Holding'e ziyarette bulundu.
Fiyatlar düşmezsesatışlar yaygınlaşır

Fiyatlar düşmezsesatışlar yaygınlaşır

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, marketlere mühlet verdi.
Cinayetinhesabı sorulacak

Cinayetinhesabı sorulacak

​Erdoğan, katliamın uluslararası mahkemeye taşınacağını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.