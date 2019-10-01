Gündem Khalkedona ait kalıntılar gün yüzüne çıkıyor Haydarpaşa kazılarında son durum havadan görüntülendi
İSTANBUL

Khalkedon’a ait kalıntılar gün yüzüne çıkıyor: Haydarpaşa kazılarında son durum havadan görüntülendi

Haydarpaşa’daki arkeolojik kazı çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Çalışmalarda adeta bir şehir ortaya çıkarken ‘Körler Ülkesi’ olarak bilinen Khalkedon’a ait kalıntılar gün yüzüne çıktı. Alandaki çalışmaların daha da genişlediği görüldü. Kazı çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi.

Haber Merkezi IHA
Haydarpaşa'daki kazılarda çalışmalar 400 işçi, 17 arkeolog ve 3 müze uzmanı tarafından yürütülüyor.
Haydarpaşa'daki kazılarda çalışmalar 400 işçi, 17 arkeolog ve 3 müze uzmanı tarafından yürütülüyor.

Haydarpaşa Garı ve çevresinde yürütülen Marmaray çalışmaları sırasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine bölgede 2018’in Mayıs ayında arkeolojik kazı çalışmaları başlatılmıştı. 1 yılı aşkın süredir yapılan kazı çalışmaları Anadolu’nun köklü tarihine ışık tutmaya devam ediyor.

İHA
Geç Osmanlı, Osmanlı, Bizans, Helenistik ve Klasik Döneme ait birbirinden farklı tarihi yapıları içerisinde barındıran alanda adeta bir şehir ortaya çıktı.

Çalışmalar Haydarpaşa Gar önü, peron 1, peron 2, menfez ve İbrahim Ağa bölgesi olmak üzere 5 ayrı bölgede yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar ortaya çıkarılan 6 bine yakın sikke, 26 adet kafatasının içerisinde bulunduğu gömü, kilise kalıntıları, anıt mezar ve benzeri tarihi yapılar, ‘Körler Ülkesi’ olarak adlandırılan Khalkedon antik şehrinin tarihinin günümüzde aydınlatılmasını sağlıyor. Çalışmalar 400 işçi, 17 arkeolog ve 3 müze uzmanı tarafından yürütülüyor.

Haydarpaşa'daki 1700 yıllık tarih havadan görüntülendi
GÜNDEM
Haydarpaşa'daki 1700 yıllık tarih havadan görüntülendi

İHA
Alandaki çalışmalar kapsamında, eski dönemlere ait kilise kalıntılarının bulunduğu tahmin ediliyor. Bulunan tarihi kalıntıların, 5. yüzyıldan Saint Bassa kilise-manastırına ait olduğu düşünülüyor.

Aynı zamanda İbrahimağa bölgesinde rastlanan T planlı yapının da toprak altında ve bağımsız bir yapı olmasından dolayı bir anıt mezar olduğu düşünülüyor. 4.-5. yüzyıla ait olduğu düşünülen yapının tabanına henüz ulaşılamadığı için hakkında kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığı belirtiliyor.

Haydarpaşa'da bin yıllık iskelet bulundu
HAYAT
Haydarpaşa'da bin yıllık iskelet bulundu

İHA
Çalışmalar kapsamında alanda Osmanlı dönemine ait ocak kalıntıları da bulundu.

Kalıntıların bulunduğu alanın 3. Murat döneminde gerçekleştirilen ve 12 yıl süren İran seferi öncesinde askerlerin konakladığı alan olduğu düşünülüyor.

Haydarpaşa kazılarında son durum havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 8
Title
Haydarpaşa Garı ve çevresinde yürütülen Marmaray çalışmaları sırasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine bölgede 2018'in Mayıs ayında arkeolojik kazı çalışmaları başlatılmıştı. 1 yılı aşkın süredir yapılan kazı çalışmaları Anadolu'nun köklü tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Geç Osmanlı, Osmanlı, Bizans, Helenistik ve Klasik Döneme ait birbirinden farklı tarihi yapıları içerisinde barındıran alanda adeta bir şehir ortaya çıktı.
Title
Çalışmalar Haydarpaşa Gar önü, peron 1, peron 2, menfez ve İbrahim Ağa bölgesi olmak üzere 5 ayrı bölgede yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar ortaya çıkarılan 6 bine yakın sikke, 26 adet kafatasının içerisinde bulunduğu gömü, kilise kalıntıları, anıt mezar ve benzeri tarihi yapılar, 'Körler Ülkesi' olarak adlandırılan Khalkedon antik şehrinin tarihinin günümüzde aydınlatılmasını sağlıyor. Çalışmalar 400 işçi, 17 arkeolog ve 3 müze uzmanı tarafından yürütülüyor.
Title
Alandaki çalışmalar kapsamında, eski dönemlere ait kilise kalıntılarının bulunduğu tahmin ediliyor. Bulunan tarihi kalıntıların, 5. yüzyıldan Saint Bassa kilise-manastırına ait olduğu düşünülüyor.
Title
Aynı zamanda İbrahimağa bölgesinde rastlanan T planlı yapının da toprak altında ve bağımsız bir yapı olmasından dolayı bir anıt mezar olduğu düşünülüyor. 4.-5. yüzyıla ait olduğu düşünülen yapının tabanına henüz ulaşılamadığı için hakkında kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığı belirtiliyor.
Title
Çalışmalar kapsamında alanda Osmanlı dönemine ait ocak kalıntıları da bulundu. Kalıntıların bulunduğu alanın 3. Murat döneminde gerçekleştirilen ve 12 yıl süren İran seferi öncesinde askerlerin konakladığı alan olduğu düşünülüyor.
Title
Title
Title
Haydarpaşa kazılarında son durum havadan görüntülendi
Haydarpaşa'daki arkeolojik kazı çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Çalışmalarda adeta bir şehir ortaya çıkarken 'Körler Ülkesi' olarak bilinen Khalkedon'a ait kalıntılar gün yüzüne çıktı. Alandaki çalışmaların daha da genişlediği görüldü. Kazı çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi.


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