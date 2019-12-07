Kibri başını yedi

Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, skandal bir karara imza atarak, “kendisini görüp ayağa kalkmadı” diye belediyede görev yapan bir çalışana “tuvalet önünde oturma” cezası verdi. Belediyede şoför kadrosunda çalıştığı öğrenilen Enes Turan mesai bitimine kadar başkanlık katındaki tuvalet önünde oturup, İpekçi geçtikçe ayağa kalkıp selam vermek zorunda bırakıldı. Turan’ın maruz kaldığı duruma tepki gösteren belediye çalışanları Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir’e ulaşmaya çalıştı. Demir’in uyarısına rağmen ceza gün boyu sürdü.

BU CEZA REVA MI?

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya başta olmak üzere birçok vatandaş tepki gösterdi. Birçok vatandaş da belediyeyi arayarak Kibirli belediye başkan yardımcısının çalışana reva gördüğü cezayı kınadı. Sosyal medya üzerinden başlayan kınama mesajları sonrası kibirli Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.

BAŞKAN ÖZÜR DİLEDİ

Skandal uygulama sonrası bir açıklama yapan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, “Belediyemizde bugün meydana gelen üzücü olaydan dolayı başkan yardımcımızın istifası alınmıştır. Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

TÜM TEŞKİLATLARDA ÇALIŞMIŞ

Güngören Belediyesi’nde şoför kadrosunda çalışan Enes Turan’ın AK Parti Güngören Gençlik Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı olarak uzun yıllar AK Parti teşkilatlarında çalıştığı öğrenildi. Turan’ın maruz kaldığı duruma AK Parti eski milletvekilleri de tepki gösterdi.

ENES KARDEŞİM EĞME BAŞINI

AK Parti Gaziantep eski milletvekili Şamil Tayyar, “Enes kardeşim, koca adam. Kaldır, eğme başını. Seni tuvalet önünde o sandalyeye mahkum edenler, toplumun vicdanına hapsoldular. Bilesin, seni seviyoruz.” mesajı paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Melih Gökçek ise “Bu adam derhal Güngören Belediyesi’nden istifa etmeli. İstifa etmiyorsa atılmalı... Acilen sonuç bekliyoruz” şeklinde tepkisini gösterdi. AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin: “Erdoğan’ın hayatı pahasına inşa ettiği bir davanın üzerine kibir tahtı kuranlar tek tek ayıklanmadıkça işimiz çok zor... Emanet, Ehliyet, Liyakat...”

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Enes gözlerinden öpüyoruz

Enes Turan

AK Parti MKYK toplantısı sonrası konuya değinen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapılan çirkin davranışın kendilerini fevkalade üzdüğünü söyledi. Ömer Çelik, şunları kaydetti: “Biliyorsunuz Güngören Belediyesi’nde bir kardeşimize belediye başkan yardımcısının çirkin bir davranışı söz konusu oldu. Buradan AK Parti MKYK’sinden Enes’e sesleniyorum, Enes gözlerinden öpüyoruz, sana sevgilerimizi iletiyoruz. Seninle beraberiz, sana yapılan bu çirkin davranışı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz”

Erdoğan’ı hedef almış

Veysel İpekçi'nin paylaşımları

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Veysel İpekçi'nin paylaşımları

Veysel İpekçi’nin daha önce attığı mesajlarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da hedef aldığı ortaya çıktı. İsrail’in Filistin’e yönelik saldırısı sonrası Erdoğan’ın “Tüm Dünya bilsin ki Filistin’de dökülen her kan bizim kanımız, her gözyaşı bizim gözyaşımızdır” mesajını alıntılayan İpekçi, “Gazdan örnekler” mesajını paylaşıyor. İpekçi bunun yanın sırası şu skandal mesajları da paylaşmış; “#Gazzeateşaltında AKPlilerin gözü açılmıştır. Korkmayın. Gaz alırsınız geçer… @mehmetaaslan: MÜCAHİT ERDOĞAN! Gazze seninle gurur duymuyor. İsrail vizesi al, oradan umreye git. Kim ben mi siyonizme asker olacağım şarkısını söylete söyleye asker yaptı.”