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POLİTİKA

Kıbrıs çekim merkezi olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gelecek 5-10 yıl içinde KKTC'yi Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezine dönüştürmenin ortak gaye olması gerektiğini söyledi. Oktay, "Türkiye'de cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin uygulanmasıyla birlikte elde edilecek büyük kazanımların sonuçlarını, KKTC'de de görmek mümkün olacaktır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’de Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Oktay’a KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bir plaket verdi.
 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’de Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Oktay’a KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bir plaket verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Burada konuşan Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs için olduğu kadar tüm Türk milleti için de tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı ve bu günün "Kıbrıs Türkü'nün hür yaşama ve adanın eşit sahibi olarak varlığını sürdürme hakkı için verilen mücadelenin en şerefli günü" olduğunu söyledi.

DAİMA KIBRIS’IN YANINDAYIZ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 44 yıl önce, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan haklarını kullandığının altını çizen Oktay, "Kıbrıs Türkü'nü yok etmeye, tarih sahnesinden silmeye yönelik teşebbüsü başarısız kılmıştır. Garantör Türkiye, şartlar ne olursa olsun daima Kıbrıs Türkü'nün yanında olacağını o gün tüm dünyaya göstermiştir. Barış Harekatı bölgemizde barış ve istikrarın güçlenmesine de katkıda bulunmuştur" şeklinde konuştu.

GÜCÜ PAYLAŞMAK İSTEMİYORLAR

Oktay, Kıbrıs Rum tarafının kendisini adanın tek sahibi olarak görmeye devam ettiğini ve siyasi gücü Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmaya yanaşmadığını belirterek, "Bu durum, tüm çabalarımıza rağmen, Ada'da yeni bir federal ortaklığın tesisini hedefleyen, bu sürecin de öncekiler gibi sonuçsuz kalmasına sebebiyet vermiştir" değerlendirmesinde bulundu. Kıbrıs Türkü'nün ekonomik olarak daha güçlü bir düzeye gelmesi için, tüm engellere rağmen el birliği, dayanışma ve azimle uzun soluklu bir mücadele verdiklerini hatırlatan Oktay, ortak çaba ve fedakarlıklarla KKTC'de son yıllarda gerçekleşen kalkınma hamlesi ve ona bağlı ekonomik büyümenin gurur verici olduğunu ifade etti. Oktay, gelecek 5-10 yıl içinde KKTC'yi Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezine dönüştürmenin ortak gaye olması gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin uygulanmasıyla birlikte elde edilecek büyük kazanımların sonuçlarını, KKTC'de de görmek mümkün olacaktır" dedi.

  • Erdoğan’dan mesaj
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bir mesaj gönderdi. Erdoğan, “Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yürüyeceği yolda desteklemeyi, gerek Kıbrıs adasında gerek Doğu Akdeniz’de barış, özgürlük ve istikrar ortamının teminatı olmayı sürdürecektir” dedi.

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