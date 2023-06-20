Kıbrıs Türkü ambargoları yıkacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Kıbrıs Türkü, Türkiye Yüzyılı’nda yıllardır bu topraklara reva görülen ambargoları birer birer yıkacak, dünyaya açılacaktır” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bir araya gelen Yılmaz, Kıbrıs Türk haklarının haklarına dair açıklama yaptı.

SORUNLARI BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkünün derdiyle dertlenecek, ihtiyaçlarını Türkiye’nin ihtiyaçlarından ayrı görmeyeceklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti: “Kıbrıs Türkü, Türkiye Yüzyılı’nda yıllardır bu topraklara reva görülen ambargoları birer birer yıkacak, dünyaya açılacaktır. 50 yıla yakın bir zamandır bu haksız ambargolarla karşı karşıya Kıbrıs Türk halkı ama birlikte bütün bu sorunları aşacağız.”

HAK ETTİĞİ YERİ ALACAK

“Belki bir insanın hayatı için uzun olabilir bu süreçler, süreler ama bir ülkenin, milletin tarihinde aslında çok uzun zamanlar değil. Milli hedeflere ulaşmada gerekirse sabırla bu süreleri hep birlikte atlatacağız. İnanıyorum ki KKTC ve Kıbrıs Türk halkı egemen bir devlet ve millet olarak uluslararası sahada, uluslararası hukuk çerçevesinde hak ettiği yeri en kısa sürede alacaktır.”

DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

“Bu konuda da zaten hem fikir hem gönül birliği içinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu kapsamda Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyelik de değerli bir adım olmuştur, iki devletli yaklaşımımızın yine çok önemli bir göstergesi niteliğindedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin siyasi, askeri, ekonomik ve sosyolojik olarak çok daha ileri noktalara geleceğine inanıyorum. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla Kıbrıs Türkünü desteklemeye devam edeceğiz.”

İki devletli çözümü savunacağız

Ersin Tatar ile görüşmesinde Kıbrıs meselesinin yanı sıra, Doğu Akdeniz’deki durumu da ele aldıklarını söyleyen Yılmaz, “Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması, ülkemizin en önemli önceliklerinden biridir” dedi. Yılmaz, Kıbrıs’ta çözümün ancak Ada’daki gerçekler üzerine inşa edilebileceğine işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olması ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinde de gözlemci statüsü elde etmesi, tanınma yolundaki gidişatın ayak sesleridir. Kıbrıs Türkü’nün hakkaniyet mücadelesinde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm modelini savunmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman çözümde masadan kalkan taraf olmadık ama tavrımızda çok net ve açık, iki devletli bir şekilde çözüme her zaman açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Bununla birlikte Doğu Akdeniz’de ülkemiz, hem kendi kıta sahanlığındaki haklarını hem de Kıbrıs adasının eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlıdır.”







