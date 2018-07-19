Kıbrıs'ta facia

KKTC açıklarında 150’ye yakın mülteciyi taşıyan bir teknenin batması sonucu 19 kişi öldü, 103 kişi ise sağ kurtarıldı, 25 kişiye ise ulaşılamıyor. Sağ kurtarılan, Suriye uyruklu 103 göçmenin 1’inin çocuk, 1’inin kadın olduğu, kazada hayatını kaybeden göçmenlerden de birinin hamile olduğu, göçmenlerin çoğunda can yeleği bulunmamasının can kaybına yol açtığı belirtildi.

25 kayıp aranıyor

Kurtarma operasyonu, KKTC ve Türk Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Emniyet unsurlarının ortak çalışmasıyla yürütüldü.

Kayıp 25 kişiyi arama çalışmalarına ise TCG Barbaros Fırkateyni de katılıyor. Kurtarılan göçmenlerden durumu ağır olan 1 kişi Girne’ye, 102 göçmen ise 19 cenaze ile beraber Mersin’in Silifke ilçesine getirildi.