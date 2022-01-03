Gündem Kıdemli binbaşı FETÖ firarisi Ankarada yakalandı Kılık değiştirerek saklandığı adresten hiç çıkmamış
ANKARA

Kıdemli binbaşı FETÖ firarisi Ankara'da yakalandı: Kılık değiştirerek saklandığı adresten hiç çıkmamış

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) görevinden ihraç edilen ve 4 yıldır firari olan eski kıdemli piyade binbaşı Göksel Özdoğru gözaltına alındı. Ekipler, Ankara'da bir adreste saklandığı tespit edilen Özdoğru'nun kılık değiştirdiğini ve saklandığı kayıtsız adresten dışarıya hiç çıkmadığını belirledi ve şüpheliyi adresinde yakaladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kıdemli binbaşı FETÖ firarisi Ankarada yakalandı: Kılık değiştirerek saklandığı adresten hiç çıkmamış
Göksel Özdoğru

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekip, FETÖ üyeliği nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki görevinden ihraç edilen ve 4 yıldır firari olan eski kıdemli piyade binbaşı Göksel Özdoğru'nun Ankara'da bir adreste saklandığını tespit etti.

KILIK DEĞİŞTİRMİŞ VE ADRESİNDEN DIŞARI HİÇ ÇIKMAMIŞ

  • Ekipler, Özdoğru'nun kılık değiştirdiğini ve saklandığı kayıtsız adresten dışarıya hiç çıkmadığını belirledi. Bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

'FETÖ'nün yelpazecisi' Adem Zengin İzmir'de gözaltına alındı
GÜNDEM
'FETÖ'nün yelpazecisi' Adem Zengin İzmir'de gözaltına alındı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda ve Genelkurmay Başkanlığında önemli görevlerde bulunan Özdoğru, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek.

43 ilde FETÖ operasyonu: 102 kişi için gözaltı kararı var
GÜNDEM
43 ilde FETÖ operasyonu: 102 kişi için gözaltı kararı var

Kocaeli Emniyet Müdürü Tipioğlu telsize giren FETÖ'cülere seslendi: En kısa sürede bu namussuzu bulup gereğini yapacağız
OYNAT 00:40
Kocaeli Emniyet Müdürü Tipioğlu telsize giren FETÖ'cülere seslendi: En kısa sürede bu namussuzu bulup gereğini yapacağız
Kocaeli'nde polis telsizine giren şüpheli veya şüpheliler, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin propaganda yaptı. O sırada hemen araya giren İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, “Kimse moralini bozmasın. En kısa sürede bu namussuzu bulup, gereğini yapacağız” dedi.
Meteorolojiden sekiz ile sel uyarısı

Meteorolojiden sekiz ile sel uyarısı

Artan sıcaklıklarla birlikte karlar hızla eriyecek.
Devre arasının en dikkat çeken transferi

Devre arasının
en dikkat çeken transferi

​Edin Visca'nın hangi takıma imza atacağı belli oldu.
​Adanada akılalmaz olay: Kefenleyip gömmeye götürdükleri bebek yolda ağlamaya başladı

Analistler yatırımcılar için yanıtladı: Düşüş sürecek mi?

​2021'de fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu.

​Omicron'dan sonra yeni tehlike: İlk vaka duyuruldu.

Memurluktan istifa etti şimdi günlük kazancı maaşının iki katı.
Cezası 11 bin lira

Cezası 11 bin lira

​Tehlikeli köpek ırklarına sahip olanlar için son tarih açıklandı.
29 milyar 342 milyon dolar

29 milyar 342 milyon dolar

2021'de en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.
TürkiyeAçık Kaynak Platformu ve TürkTelekom’dan gençlere siber güvenlik ödülü
Ekonomi

Türkiye Açık Kaynak Platformu ve Türk Telekom’dan gençlere siber güvenlik ödülü

Türkiye Açık Kaynak Platformu çatısı altında Türk Telekom ile birlikte organize edilen genç yeteneklerin siber güvenlik alanındaki yenilikçi fikirleriyle yarıştığı ‘Siber Güvenlik Fikir Maratonu’ tamamlandı. “Yeni Nesil Kimlik Doğrulama Yöntemleri ve Çözümleri” temasıyla düzenlenen fikir maratonunda; Unicorn takımı birinci, Eternal takımı ikinci ve Blocco360 takımı üçüncü olarak, toplamda 100 bin TL değerinde ödülün sahibi oldu.
Afrika Uluslar Kupası'na Süper Lig'den 21 futbolcu gidiyor
Spor

Afrika Uluslar Kupası'na Süper Lig'den 21 futbolcu gidiyor

Futbol kariyerlerini Türkiye'de sürdüren 21 oyuncu, takımlarının erken ya da geç elenme durumuna göre 7 Ocak'ta başlayacak Süper Lig'in ikinci yarısında en az 3, en fazla 5 maç kaçıracak. Beşiktaş ve Fenerbahçe'den hiçbir futbolcunun boy göstermeyeceği turnuvada, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ikişer futbolcu yer alacak. Galatasaray'dan Mustafa Muhammed ve Sofiane Feghouli, Trabzonspor'dan ise Jean Kouassi ve Djaniny turnuvada ülkeleri için mücadele edecek
Visca transferinde flaş gelişme: Ailesini ikna ederse imzayı atacak
Spor

Visca transferinde flaş gelişme: Ailesini ikna ederse imzayı atacak

Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'nın Trabzonspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Transferin önündeki tek engelin ise oyuncunun ailesi olduğu öğrenildi. Eşini İstanbul dışında yaşamaya ikna etmeye çalışan Visca'nın bu konuda yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.