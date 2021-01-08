Kılıçdaroğlu: ABD Kongresi’nin basılması sivil ayaklanma girişimidir

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Trump'a destek gösterisi düzenleyen protestocular, polis barikatını aşarak, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı kongre binasına girmişti. 4 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda, ABD Kongre binasının güvenliği saatler süren çaba sonucu sağlanmıştı.

“Sivil darbe girişimi”

Dünya çapında büyük yankı uyandıran olaya ilişkin açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşananları ‘sivil darbe girişimi’ olarak tanımlayarak “ABD'de seçim sonuçlarını reddeden, demokrasiyi hedef alan, endişeyle takip ettiğimiz sivil ayaklanma girişiminin ardından, sorunun çözülmesi memnuniyet vericidir. Umarım süreç, sandığın belirlediği şekilde ve huzur içinde tamamlanır” dedi.

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Türkiye’de olunca ‘halkın öfkesi’

Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki kalkışmalara ise ‘halkın öfkesi’ diyerek destek vermişti. İstanbul Taksim’de başlayıp Türkiye’nin dört bir yanına yayılan ve büyük yıkıma neden olan Gezi kalkışması için Kılıçdaroğlu, olayların başladığı günlerde “Halkın gücü diktatörün zulmünü yenecektir. Baskıya ve zulme meydan okuyan herkesi Taksim’e çağırıyorum” demişti.

GÜNDEM Gezi terörüne sahip çıktı