Kılıçdaroğlu adaylığını garanti altına almak istiyor: Masaya vaatler

6’lı masada aday ile ilişkilerin yanı sıra ortaklar arasında perde gerisinde yaşanan ‘yüzde’ rahatsızlığı açık çatışmaya dönüştü. 5 Ocak’ta aday için istişarelere başlanacağını açıklayan 6’lı masada hem adaya hem de olası seçim galibiyeti sonrası yönetime ilişkin krizler bitmiyor. Kılıçdaroğlu, adaylığını garantiye almak için 6’lı masanın 4 küçük ortağına hem kendi partisi hem İYİ Parti’yi kızdıracak vaatlerde bulunuyor. CHP lideri yüzde 1 ya da yüzde 25 alan partiler arasında ayrım yapılmayacağını, hepsinin masada eşit olduğunu ve genel başkanlarına “Cumhurbaşkanı Yardımcılığı” verileceğini söyledi.

Masanın gösterilecek adayı bekleyen lider vesayetini “Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak” sözleriyle ifşa eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bu kez Gelecek ve CHP’yi karşı karşıya getiren bir çıkışa imza attı.

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KÜÇÜKSÜN DERSE SEÇİME

Davutoğlu, katıldığı bir programda yaptığı liderlerin imza yetkisi açıklamasıyla ilgili "Seçilen cumhurbaşkanı dedi ki, ben kabul etmiyorum. Aldığınız oylar da düşüktü. Ben bu kararı veriyorum" sorusuna, "Dediği anda bir kriz çıkar. Çok açık söyleyeyim ve o cumhurbaşkanı, Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" yanıtını verdi.

SORUN AÇIĞA ÇIKTI

Eşitlik üzerine kurulduğu deklare edilen ancak özellikle paylaşım konusunda İYİ Parti başta olmak üzere büyük-küçük faktörünün dikkate alınması konusunda perde gerisinde rahatsızlık yaşanan masada Davutoğlu’nun bu çıkışı konuyu kamuoyu önüne taşıdı.

OYUN KADAR TEMSİL

Gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP liderinin konuya yaklaşımı konusunda Kılıçdaroğlu’nun daha kendisine aktardığı bilgileri paylaştı. Buna göre Kılıçdaroğlu ‘ikili mekanizma’ kuracaklarını belirterek şunları dedi: “Altı partinin de bu iş birliğinde olağanüstü stratejik önemi var. Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakamayız. Altı partinin lideri eşittir ve başkan yardımcısı olacaktır. Aynı zamanda seçimde hangi parti ne kadar oy alırsa temsili demokrasinin ruhuna uygun olarak bakanlar kurulu dağılımında bunu esas alacağız. Bunları incelikli bir şekilde çalıştık.”

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Kendimizi zor tutuyoruz

Davutoğlu’nun önceki gün, seçilen cumhurbaş-kanının kendilerine rağmen karar alması halinde kriz çıkacağını ve ülkenin yeniden seçime gitmek zorunda kalacağını söylemesi masada patlayan yeni bomba oldu. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, tv100’de katıldığı programda Davutoğlu’nun sözlerini eleştirdi.

Ayhan Erel

İYİ PARTİ’Yİ RAHATSIZ EDEN SÖYLEMLER VAR

Erel’in açıklamaları şu şekilde: “Bize bugüne kadar Davutoğlu’nun 6’lı masada böyle bir talebinin olduğu yönünde bir bilgi gelmedi. Sayın Davutoğlu bu görüşünü neye dayandırarak hangi kriterlere göre kamuoyuyla paylaştığını şahsen ben de bilmemekteyim. Davutoğlu gönlünden geçenleri diline dökmüş. İYİ Parti olarak gönlümüzden geçen çok şeyleri dillendiremediğimiz ortak masada bizi çok rahatsız eden söylemler karşısında suskun kaldığımız çok şeyler var. 6’lı masanın ruhuna uygun hareket etmek zorundayız.”

Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Akşener, kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle özel Güven Hastanesi’ne kaldırıldı. Parti yetkilileri, Akşener’in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını ve kontrollerinin sürdüğünü ifade etti. Geceyi hastanede geçiren Akşener’in bugün taburcu edilmesi bekleniyor.

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