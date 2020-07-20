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Gündem CHP Sözcüsü Öztrak Ayasofyada namaz kılmak için davete ihtiyacımız yok
POLİTİKA

"Kılıçdaroğlu Ayasofya'daki cumaya gidecek mi?" sorusuna CHP'li Öztrak'tan cevap

CHP Sözcüsü Öztrak: Ayasofya'da namaz kılmak için davete ihtiyacımız yok

Ayasofya'da ilk cuma namazına günler kala, CHP Sözcüsü Öztrak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Kılıçdaroğlu'na Ayasofya'daki ilk namaz için davet geldi mi?" sorusuna Öztrak, "Ayasofya'da namaz kılmak için davete ihtiyacımız yok" cevabını verdi.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Ayasofya Camii gündemine ilişkin "Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ayasofya'da kılınacak ilk cuma için bir davet geldi mi?" sorusuna karşılık Öztrak şu ifadeleri kullandı:

Beklenen haber geldi: Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldıracak
GÜNDEM
Beklenen haber geldi: Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldıracak

Davete ihtiyacımız yok

Ayasofya'da namaz kılmak için davete ihtiyacımız yok. Namaza davet, Ezan-ı Muhammedi ile olur. Namaz için hiç kimsenin ayrıca bir davete ihtiyacı yoktur. Namaz kılmanın protokolü olmaz.

Muhalefeti karın ağrısı tuttu: CHP Ayasofya müze olarak kalsın derken HDP kilisiye dönüştürülsün dedi
GÜNDEM
Muhalefeti karın ağrısı tuttu: CHP Ayasofya müze olarak kalsın derken HDP kilisiye dönüştürülsün dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'daki ilk namaza daveti Diyanet yapacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'daki ilk namaza daveti Diyanet yapacak

AA
CHP Sözcüsü Faik Öztrak.

Muharrem İnce davet bekliyor

CHP’li eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Ayasofya konusunda kafa karışıklığı yaşadı. Bir yandan “Ayasofya’daki ilk namaza davet ederlerse giderim” diyen İnce, diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapmasını eleştirdi.

CHP’nin Ayasofya hazımsızlığı
GÜNDEM
CHP’nin Ayasofya hazımsızlığı

Papa çok üzgün: Ayasofya'nın cami olmasından derin acı duyuyormuş
GÜNDEM
Papa çok üzgün: Ayasofya'nın cami olmasından derin acı duyuyormuş

Daveti Diyanet İşleri yapacak

  • 24 Temmuz Cuma günü cami içinde 500 kişiyle, meydanda ise toplu olarak namaz kılınacak. İlk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. Ayasofya içinde namaz kılacak cemaatle ilgili daveti Diyanet İşleri yapacak.

İmamoğlu Yunanistan’a konuştu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok
OYNAT 00:00
İmamoğlu Yunanistan’a konuştu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok
İBB Başkanı İmamoğlu, Yunanistan'da düzenlenen programda telekonferans aracılığıyla kendisine yöneltilen 'Ayasofya ile ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok' cevabını verdi.
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