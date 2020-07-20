CHP Sözcüsü Öztrak: Ayasofya'da namaz kılmak için davete ihtiyacımız yok

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Ayasofya Camii gündemine ilişkin "Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ayasofya'da kılınacak ilk cuma için bir davet geldi mi?" sorusuna karşılık Öztrak şu ifadeleri kullandı:

GÜNDEM Beklenen haber geldi: Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldıracak

Davete ihtiyacımız yok

Ayasofya'da namaz kılmak için davete ihtiyacımız yok. Namaza davet, Ezan-ı Muhammedi ile olur. Namaz için hiç kimsenin ayrıca bir davete ihtiyacı yoktur. Namaz kılmanın protokolü olmaz.

GÜNDEM Muhalefeti karın ağrısı tuttu: CHP Ayasofya müze olarak kalsın derken HDP kilisiye dönüştürülsün dedi

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'daki ilk namaza daveti Diyanet yapacak

AA CHP Sözcüsü Faik Öztrak.

Muharrem İnce davet bekliyor

CHP’li eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Ayasofya konusunda kafa karışıklığı yaşadı. Bir yandan “Ayasofya’daki ilk namaza davet ederlerse giderim” diyen İnce, diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapmasını eleştirdi.

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GÜNDEM Papa çok üzgün: Ayasofya'nın cami olmasından derin acı duyuyormuş

Daveti Diyanet İşleri yapacak

24 Temmuz Cuma günü cami içinde 500 kişiyle, meydanda ise toplu olarak namaz kılınacak. İlk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. Ayasofya içinde namaz kılacak cemaatle ilgili daveti Diyanet İşleri yapacak.