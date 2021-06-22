Gündem Kılıçdaroğlu AYM kararı sonrası HDPyi savundu Terör örgütleriyle bağlantılandırmak doğru değil
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu AYM kararı sonrası HDP'yi savundu: Terör örgütleriyle bağlantılandırmak doğru değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesini kabul etmesine ilişkin açıklama yaptı. "Siyasi partileri topluma farklı şekillerde tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil" diyen Kılıçdaroğlu, sayısız delile rağmen HDP'nin teröre bulaşmadığını savundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu AYM kararı sonrası HDPyi savundu: Terör örgütleriyle bağlantılandırmak doğru değil
Kemal Kılıçdaroğlu

HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, dün iddianamenin kabulüne karar vermişti.

HDP iddianamesi kabul edildi
GÜNDEM
HDP iddianamesi kabul edildi

CHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin terör örgütleriyle bağlantılandırılmasını doğru bulmadığını belirterek şu ifadelerle HDP'yi savundu:

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye savunma: Terör örgütleriyle bağlantılandırmak doğru değil
OYNAT 01:19
Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye savunma: Terör örgütleriyle bağlantılandırmak doğru değil
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında kapatma davası açılan HDP'ye dair konuştu. HDP'yi savunan Kılıçdaroğlu, 'Siyasi partileri kapatmak, onları topluma farklı şekillerde tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil. Varsa böyle bir şey devletin güvenlik güçleri hakimleri devreye girer. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmak bizim temel görevimiz' dedi.

"Terör örgütüyle bağlantılandırmak doğru değil"

Siyasi partileri kapatmak, onları topluma farklı şekillerde tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil. Varsa böyle bir şey devletin güvenlik güçleri hakimleri devreye girer. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmak bizim temel görevimiz.

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Kılıçdaroğlu AYM kararı sonrası HDP'yi savundu: Terör örgütleriyle bağlantılandırmak doğru değil
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Kılıçdaroğlu AYM kararı sonrası HDP'yi savundu: Terör örgütleriyle bağlantılandırmak doğru değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesini kabul etmesine ilişkin açıklama yaptı. "Siyasi partileri topluma farklı şekillerde tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil" diyen Kılıçdaroğlu, sayısız delile rağmen HDP'nin teröre bulaşmadığını savundu.

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