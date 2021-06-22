Kılıçdaroğlu AYM kararı sonrası HDP'yi savundu: Terör örgütleriyle bağlantılandırmak doğru değil
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesini kabul etmesine ilişkin açıklama yaptı. "Siyasi partileri topluma farklı şekillerde tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil" diyen Kılıçdaroğlu, sayısız delile rağmen HDP'nin teröre bulaşmadığını savundu.
Siyasi partileri kapatmak, onları topluma farklı şekillerde tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil. Varsa böyle bir şey devletin güvenlik güçleri hakimleri devreye girer. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmak bizim temel görevimiz.