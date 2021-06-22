Kılıçdaroğlu AYM kararı sonrası HDP'yi savundu: Terör örgütleriyle bağlantılandırmak doğru değil

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye savunma: Terör örgütleriyle bağlantılandırmak doğru değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında kapatma davası açılan HDP'ye dair konuştu. HDP'yi savunan Kılıçdaroğlu, 'Siyasi partileri kapatmak, onları topluma farklı şekillerde tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil. Varsa böyle bir şey devletin güvenlik güçleri hakimleri devreye girer. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmak bizim temel görevimiz' dedi.

