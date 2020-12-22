Gündem Kılıçdaroğlu çiftçilere seslendi AK Partiye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu çiftçilere seslendi: AK Parti’ye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak

TBMM’deki grup toplantısında AK Parti’ye oy veren çiftçilere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İlk seçimde siz hala gidip AK Parti’ye oy verirseniz benim iki elim sizin yakanızda olacak. Akıl alır gibi değil" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Çiftçiler ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, AK Parti’ye oy veren çiftçileri hedef alarak şunları söyledi: "Mardin’de en çok oyu alan parti AK Parti. Konya ve Şanlıurfa’da da aynı şekilde. Bütün çiftçilere sesleniyorum. İlk seçimde siz hala gidip AK Parti’ye oy verirseniz benim iki elim sizin yakanızda olacak. Akıl alır gibi değil."

Kılıçdaroğlu: Çiftçiler AK Parti'ye oy verirse iki elim yakalarında olacak akıl alır gibi değil
OYNAT 01:28
Kılıçdaroğlu: Çiftçiler AK Parti'ye oy verirse iki elim yakalarında olacak akıl alır gibi değil
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında çiftçilere sert çıktı. AK Parti'ye oy veren çiftçilere seslenen Kılıçdaroğlu, 'Yine gidip AK Parti'ye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak. Akıl alır gibi değil' ifadelerini kullandı.

  • Geçtiğimiz ay da iktidara oy veren öğretmenleri ağır sözlerle hedef alan Kılıçdaroğlu "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu: Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem
OYNAT 03:10
Kılıçdaroğlu: Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında öğretmenlere sert mesajlar verdi. İktidara oy veren öğretmenleri ağır sözlerle hedef alan Kılıçdaroğlu 'Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na 'Hükümeti destekleyene öğretmen demem' sözleri soruldu: Dedim evet yalancının peşinden giden öğretmen olamaz
OYNAT 01:53
Kılıçdaroğlu'na 'Hükümeti destekleyene öğretmen demem' sözleri soruldu: Dedim evet yalancının peşinden giden öğretmen olamaz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz” sözlerini savundu. Sözlerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Bir öğretmen 3 bin 600 ek göstergeyi istemiyorum çünkü AK Parti'ye oy vereceğim diyorsa o camianın insanı değildir” dedi.


Abone Ol Google News
SIM kartı tarih oluyor

SIM kartı tarih oluyor

eSIM 2021 yılında hayata geçiyor.
Trabzonspor çıkış arıyor

Trabzonspor çıkış arıyor

​Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşıyor.
HDPli Aktürk tarafından ölümle tehdit edilen Sayan: Muhalifler niye bana yapılan saldırıyı kınamıyorsunuz?

​TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı.

Kısa sürede<br>neticelenecek

Kısa sürede
neticelenecek

​Sağlık Bakanı Koca'dan 'mutasyon' açıklaması.

Türkülere bile konu oldu

Türkülere bile konu oldu

​Dünyada dördüncü sırada olan köprü için geri sayım başladı.

Fahiş fiyata<br>geçit yok

Fahiş fiyata
geçit yok

​283 firmaya 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uyguladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.