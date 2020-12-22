Kılıçdaroğlu çiftçilere seslendi: AK Parti’ye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak
TBMM’deki grup toplantısında AK Parti’ye oy veren çiftçilere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İlk seçimde siz hala gidip AK Parti’ye oy verirseniz benim iki elim sizin yakanızda olacak. Akıl alır gibi değil" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.
Çiftçiler ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, AK Parti’ye oy veren çiftçileri hedef alarak şunları söyledi: "Mardin’de en çok oyu alan parti AK Parti. Konya ve Şanlıurfa’da da aynı şekilde. Bütün çiftçilere sesleniyorum. İlk seçimde siz hala gidip AK Parti’ye oy verirseniz benim iki elim sizin yakanızda olacak. Akıl alır gibi değil."