Kılıçdaroğlu çiftçilere seslendi: AK Parti’ye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Çiftçiler ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, AK Parti’ye oy veren çiftçileri hedef alarak şunları söyledi: "Mardin’de en çok oyu alan parti AK Parti. Konya ve Şanlıurfa’da da aynı şekilde. Bütün çiftçilere sesleniyorum. İlk seçimde siz hala gidip AK Parti’ye oy verirseniz benim iki elim sizin yakanızda olacak. Akıl alır gibi değil."

OYNAT 01:28 Kılıçdaroğlu: Çiftçiler AK Parti'ye oy verirse iki elim yakalarında olacak akıl alır gibi değil CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında çiftçilere sert çıktı. AK Parti'ye oy veren çiftçilere seslenen Kılıçdaroğlu, 'Yine gidip AK Parti'ye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak. Akıl alır gibi değil' ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz ay da iktidara oy veren öğretmenleri ağır sözlerle hedef alan Kılıçdaroğlu "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

OYNAT 03:10 Kılıçdaroğlu: Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında öğretmenlere sert mesajlar verdi. İktidara oy veren öğretmenleri ağır sözlerle hedef alan Kılıçdaroğlu 'Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz' ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:53 Kılıçdaroğlu'na 'Hükümeti destekleyene öğretmen demem' sözleri soruldu: Dedim evet yalancının peşinden giden öğretmen olamaz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz” sözlerini savundu. Sözlerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Bir öğretmen 3 bin 600 ek göstergeyi istemiyorum çünkü AK Parti'ye oy vereceğim diyorsa o camianın insanı değildir” dedi. BiP'te paylaş

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