Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretleri nedeniyle 30 bin TL manevi tazminata mahkum edildi.

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu ithamları nedeniyle dava konusu edilen her bir konuşması için 15 bin TL olmak üzere toplam 30 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.
Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu ithamları nedeniyle dava konusu edilen her bir konuşması için 15 bin TL olmak üzere toplam 30 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.
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