Gündem Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaretleri nedeniyle 30 bin TL manevi tazminata mahkum edildi
ANKARA

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretleri nedeniyle 30 bin TL manevi tazminata mahkum edildi

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretleri nedeniyle 30 bin TL manevi tazminata mahkum edildi.

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Haber Merkezi Diğer
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaretleri nedeniyle 30 bin TL manevi tazminata mahkum edildi
Kılıçdaroğlu.

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu ithamları nedeniyle dava konusu edilen her bir konuşması için 15 bin TL olmak üzere toplam 30 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.
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