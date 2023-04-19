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Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yine tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı iki ayrı davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı.

14:23 . 19/04/2023 Çarşamba
AA
Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu

Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 105 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız hakkında 'yurt dışına kaçacak' iftirasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu iftirası nedeniyle 50 bin lira, başka bir konuşmasındaki hakaretleri nedeniyle de 55 bin lira manevi tazminata mahkum etti."
ifadelerini kullandı.

#Ankara 38.Asliye Hukuk Mahkemesi
#avukatı Hüseyin Aydın
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#dava
#tazminat
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