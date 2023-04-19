Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yine tazminat ödeyecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar vaadinin tarihin gördüğü en büyük desteksiz atışlardan biri olduğunu söyledi. Canikli şu değerlendirmeyi yaptı: İngiltere finans piyasasının 300 milyar dolarlık kaynağı borç olarak Türkiye’ye aktarma kapasitesi bulunmamaktadır. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması, tarihin gördüğü en büyük desteksiz atışlardan biridir. Sülün Osman’ın Taksim Meydanı veya Galata Kulesi’ni satması bu iddiadan daha gerçekçidir.