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Kılıçdaroğlu yorumu: Sülün Osman'dan beter

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar vaadinin tarihin gördüğü en büyük desteksiz atışlardan biri olduğunu söyledi. Canikli şu değerlendirmeyi yaptı: İngiltere finans piyasasının 300 milyar dolarlık kaynağı borç olarak Türkiye’ye aktarma kapasitesi bulunmamaktadır. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması, tarihin gördüğü en büyük desteksiz atışlardan biridir. Sülün Osman’ın Taksim Meydanı veya Galata Kulesi’ni satması bu iddiadan daha gerçekçidir.

04:00 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolarlık kaynak açıklamasını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, bu iddianın tarihin gördüğü en büyük desteksiz atışlardan biri olduğunu söyledi. Canikli, “ İngiltere Finans Piyasası'nın 300 milyar dolarlık kaynağı borç olarak Türkiye'ye aktarma kapasitesi bulunmamaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, tarihin gördüğü en büyük desteksiz atışlardan birini oluşturmaktadır. Sülün Osman'ın Taksim Meydanı'nı veya Galata Kulesi’ni satması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasından daha gerçekçidir. Velev ki 300 milyar dolar tutarında bir borcun uluslararası piyasadan sağlandığı bir an kabul edilse dahi bu borcun faizi ve kur farkı gideri, Türkiye'nin mali sistemini çökertecek boyutta olacaktır” dedi.



#Seçim
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Nurettin Canikli
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