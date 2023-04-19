Kılıçdaroğlu yorumu: Sülün Osman'dan beter

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolarlık kaynak açıklamasını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, bu iddianın tarihin gördüğü en büyük desteksiz atışlardan biri olduğunu söyledi. Canikli, “ İngiltere Finans Piyasası'nın 300 milyar dolarlık kaynağı borç olarak Türkiye'ye aktarma kapasitesi bulunmamaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, tarihin gördüğü en büyük desteksiz atışlardan birini oluşturmaktadır. Sülün Osman'ın Taksim Meydanı'nı veya Galata Kulesi’ni satması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasından daha gerçekçidir. Velev ki 300 milyar dolar tutarında bir borcun uluslararası piyasadan sağlandığı bir an kabul edilse dahi bu borcun faizi ve kur farkı gideri, Türkiye'nin mali sistemini çökertecek boyutta olacaktır” dedi.