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Kılıçdaroğlu Dersim’in diyetiymiş

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın Dersim katliamını “Unutmadık unutmayacağız” notuyla anması partide tepkilere yol açtı. Ancak Grup Başkanvekili Özgür Özel’in tarafları yatıştırmak için sarf ettiği sözler yeni bir kriz çıkaracak. Özel, “Biz Dersimli fakir bir ailenin dördüncü çocuğunu genel başkan yaparak Dersim ile helalleştik” diyerek hem katliamı itiraf etti hem Kılıçdaroğlu’nun başkanlığını ilginç bir gerekçeye bağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kılıçdaroğlu Dersim’in diyetiymiş
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın Dersim katliamını “Unutmadık unutmayacağız” notuyla anması partide tepkilere yol açtı. Ancak Grup Başkanvekili Özgür Özel’in tarafları yatıştırmak için sarf ettiği sözler yeni bir kriz çıkaracak. Özel, “Biz Dersimli fakir bir ailenin dördüncü çocuğunu genel başkan yaparak Dersim ile helalleştik” diyerek hem katliamı itiraf etti, hem de Kılıçdaroğlu’nun başkanlığını ilginç bir gerekçeye bağladı.

Özgür Özel
Özgür Özel

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  • CHP’deki tartışmanın fitili Orhan Sarıbal’ın sosyal medya sitesi twitter üzerinden paylaştığı, “Unutmadık, asla unutmayacağız. Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum” mesajıyla başladı. Sarıbal’ın bu mesajı partide büyük tepkiye neden oldu.

CHP'li Özel: Biz Dersimli bir ailenin çocuğunu genel başkan yaparak Dersim ile helalleştik
OYNAT 00:38
CHP'li Özel: Biz Dersimli bir ailenin çocuğunu genel başkan yaparak Dersim ile helalleştik
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın 'Dersim katliamı' paylaşımı parti içinde tartışmalara neden oldu. Atatürk'ün hedef alındığını ifade eden bazı vatandaşlar, Sarıbal'a 'Git HDP'ye katıl' diyerek tepki gösterdi. Konuya ilişkin katıldığı canlı yayında açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise kendisinin böyle bir tweet atmayacağını vurgulayarak, 'Biz Dersimli bir ailenin çocuğunu genel başkan yaparak Dersim ile helalleştik.' dedi.

BAŞKANINI TARTIŞMAYA AÇTI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de katıldığı bir televizyon programında, Dersim tartışmalarına ilişkin “Biz Dersimli fakir bir ailenin dördüncü çocuğunu Genel Başkan yaparak Dersim ile helalleştik, Dersim ile yüzleştik” dedi. Kendisinin böyle bir tweet atmayacağını ifade eden Özel, “Türkiye’de atılan her tweet üzerinden linç kültürünün yükselmesine izin vermemek lazım. Arkadaşımızın linç edilmesine izin vermemeliyiz.” diye konuştu.

  • Adana Milletvekili İsmail Koncuk ise, Sarıbal’a, “Bu arkadaş CHP Bursa milletvekili ve PM Üyesi. Kimi suçladığının farkında mı, acaba? Atatürkçü CHP seçmeninin bu arkadaşa bir sözü mutlaka vardır” dedi.

TEMELLİ İLE BENZER MESAJ

Sarıbal’ın mesajı HDP’li Sezai Temelli ile benzerlik gösterdi. Temelli de Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Dersim’de 84 yıl önce on binlerce Kürt katledildi, sürgün edildi. Dersim Tertelesi’nde katledilen tüm canları saygıyla anıyorum. Bu katliamı unutmayacağız.”

KÜSTAHLIĞA SESSİZ KALANLAR

  • Eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Ümit Kocasakal da “Atatürk’ün kurduğu partiden seçilen, ayaklanan feodaliteye laf edemeyip, Atatürk’ü İnönü’yü Bayar’ı, genç Cumhuriyeti katliamcı ilan eden sözde vekilin bu saldırı, hakaret ve küstahlığını, Parti içinde veya dışında buna sessiz ve seyirci kalanları da biz asla unutmayacağız” dedi.

ATATÜRK’E HAKARET EDEN CHP’Lİ

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ise, “Atatürk, Bayar ve Çakmak’a hakaret eden bir CHP milletvekili. Orhan Sarıbal, Türk milleti de asla senin Atatürk’ün kurduğu partide seçilip Atatürk’e ihanetini unutmayacak” mesajını paylaştı.

CHP’Yİ BIRAK HDP’YE GİT!

Orhan Sarıbal
Orhan Sarıbal

Orhan Sarıbal’ın mesajı CHP’liler büyük tepki gösterdi. Mesaja cevap veren bazı partililer, Sarıbal’ın HDP’ye geçmesini gerektiğini söylerken, bazıları da “Atatürk’ün partisinden milletvekili olup da bu paylaşımı yapamazsın” yorumunu yaptı. Sarıbal’ı Tweet’ine şu yorumlar yapıldı: “Sizi istifaya davet ediyorum. Dersim değil Tunceli. - Katliam değil, isyana karşı operasyon. -CHP oyları ile HDP’ye şirin görünemezsin. Lütfen istifa eder misiniz? - Atatürk’ün partisinden milletvekili olup da bu paylaşımı yapamazsın. - CHP, Atatürk’ün ve Türkiye’nin partisi olma vasfını merhum Atatürk ahirete intikal ettiği gün yitirmiştir. Zaten ön hazırlıklarda 1930 yılların başından itibaren yapılmıştı. 1939 yılında CHP kapatılmalıydı.- Yalnız CHP katliamcıysa bu arkadaşın CHP de işi ne, CHP gerçekten CHP olmayıp HDP olduğu için mi orada duruyor.”

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