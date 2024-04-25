Kılıçdaroğlu gerilimden yana: Erdoğan'la görüşme!

TBMM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ve randevu isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sosyal medya hesabından ayar veren Kılıçdaroğlu, "müzakere etme, mücadale et" çağrısı yaptı. Paylaşımında bazı örnekler vererek 'ekonomik sorunlar olduğunu' dile getiren Kılıçdaroğlu "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!" ifadelerini kullandı. Bir dönem ana muhalefet partisinin lideri olan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la en son 8 yıl önce görüşmüştü.