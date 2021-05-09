Kılıçdaroğlu: HDP vazgeçilmez unsurlardan biri

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24 yayınında değerlendirmelerde bulundu. "Millet İttifakı, HDP’yi nerede tutacak" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "HDP'nin vazgeçilmez unsurlardan biri" olduğunu söyledi.

"HDP'NİN HAKKINI YEMEMEK LAZIM"

"Şimdi bizim Millet İttifakı’nın içinde HDP yok" diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "HDP’nin yöneticileri de zaman zaman güçlendirilmiş parlamenter sistemden söz ediyorlar. Onların da hakkını yememek lazım. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. HDP de bu unsurlardan birisi zaten."

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