Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu yalanladı: Balıkçıda yemekten haberim vardı

İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, balıkçıda yemek yerken görüntülendi. İmamoğlu’nun yanında o esnada İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott da bulunuyordu.

'BAŞINDA MI BEKLEYECEKTİ?'

Büyük tepkilere neden olan o görüşmeye ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dozerin başında mı duracaktı diyerek?" İmamoğlu'nun görüşmesine destek çıktı.

Ardından da İBB başkanını yalanlayan bir açıklamada bulundu. İmamoğlu, yemekten CHP Genel Başkanı'nın haberinin olup olmadığına ilişkin soruya "Benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin" diyerek Kılıçdaroğlu'nun haberinin olmadığını söylemişti.

ELÇİYLE YEMEKTEN HABERİ VARMIŞ

TV100 canlı yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, tam aksini söyledi. "Ekrem Bey’in büyükelçi ile yemeğe katıldığından haberim vardı. Ekrem Bey önemli kararlar alırken doğal olarak genel başkanına bilgi verir" ifadelerini kullandı.

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İKİLİ ARASINDA SOĞUK SAVAŞ

İmamoğlu'nun balıkçıdaki fotoğraflarının Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından servis edildiği iddiaları ortaya atılmıştı. CHP Gençlik Kolları da Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel odasında kaldığı görüntüleri ifşa etmişti. Peş peşe yaşanan bu gelişmeler CHP'de İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında rekabet olduğuna yönelik yorumlara yol açmıştı.

OYNAT 00:23 Kılıçdaroğlu'nun o yemekten haberi var mıydı? sorusuna İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt: 'Benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin' Kar yağışının İstanbul'u esir aldığı anlarda saatlerce balıkçıda yemek yiyen ve 'Yediğim yemek karla mücadele kadar önemli' açıklamasında bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, İngiliz Büyükelçi ile görüşmesinden Kılıçdaroğlu'nun haberinin olmadığını söyledi.



İmamoğlu 'Genel başkanım o kadar yoğun ki benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin' dedi. BiP'te paylaş

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