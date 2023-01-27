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‘Kılıçdaroğlu olmaz’ dedi istifası istendi: Akşener istedi Paçacı İYİ Parti'deki görevinden ayrıldı

Toplandığı günden bu yana krizlerle boğuşan 6’lı Masa şimdi de istifa şokuyla sallanıyor. Dün aday belirleme gündemiyle toplanan 6’lı Masa'nın toplantısı sürerken, Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına “Sokaktan itiraz var” diyen İYİ Partili Cihan Paçacı, genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etti. Paçacı’nın istifasını Akşener’in istediği öğrenildi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
03:45 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına “Sokaktan itiraz var” diyen İYİ Partili Cihan Paçacı, genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına “Sokaktan itiraz var” diyen İYİ Partili Cihan Paçacı, genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığına yönelik sözlerinin ardından Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti. Paçacı yaptığı açıklamada "Bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum" diyerek görevinden ayrıldığını duyurdu. İstifanın 6’lı Masa’nın toplantısının devam ettiği sırada gelmesi dikkat çekti. Paçacı istifasının ardından İYİ Parti binasını terk etti.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMASIN DEMİŞTİ

Paçacı açıklamasında şunları söyledi: "Ülkemizin ve milletimizin umudu olan 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, 6'lı Masa'yı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

AKŞENER İSTİFASINI İSTEDİ

Paçacı'nın dün Habertürk'te yayınlanan röportajında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında söylediği şu sözler çok tartışılmıştı: "Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz. Bu itiraz var. Parti yetki kurulları Kemal Bey’i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak.” Paçacı’nın istifasını Akşener’in istediği öğrenildi.



#İYİ Parti
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Cihan Paçacı
1 saat önce
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‘Kılıçdaroğlu olmaz’ dedi istifası istendi: Akşener istedi Paçacı İYİ Parti'deki görevinden ayrıldı
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