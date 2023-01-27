‘Kılıçdaroğlu olmaz’ dedi istifası istendi: Akşener istedi Paçacı İYİ Parti'deki görevinden ayrıldı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığına yönelik sözlerinin ardından Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti. Paçacı yaptığı açıklamada "Bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum" diyerek görevinden ayrıldığını duyurdu. İstifanın 6’lı Masa’nın toplantısının devam ettiği sırada gelmesi dikkat çekti. Paçacı istifasının ardından İYİ Parti binasını terk etti.

Paçacı açıklamasında şunları söyledi: "Ülkemizin ve milletimizin umudu olan 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, 6'lı Masa'yı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

Paçacı'nın dün Habertürk'te yayınlanan röportajında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında söylediği şu sözler çok tartışılmıştı: "Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz. Bu itiraz var. Parti yetki kurulları Kemal Bey’i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak.” Paçacı’nın istifasını Akşener’in istediği öğrenildi.