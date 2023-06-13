Kılıçdaroğlu önce 'Değişeceğiz' dedi sonra istifa etmeyeceğini duyurdu: Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğim

"Omuzlarımızın üzerindeki yükün farkındayız. Kemal Kılıçdaroğlu bu mücadelede sadece bir neferdir. Ben CHP Genel Başkan olma şerefini ömür boyu taşıyacağım. Ben bugün partimize üye olan genç bir arkadaşımla aynı duyguyu yaşıyorum. Hiç kimse unutmasın ceplerinde idam fermanlarıyla vatan mücadelesi veren bir partiden geliyoruz. O nedenle dokularımız, inançlarımız gelecek hayallerimiz çok farklıdır. Ben bir genel başkan olarak partimin sadece bugünü ve yakın geleceğini değil uzun hedefli yapısını düşünüyorum. Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin.