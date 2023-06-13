Kılıçdaroğlu önce 'Değişeceğiz' dedi sonra istifa etmeyeceğini duyurdu: Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim yenilgisinin ardından ilk grup toplantısını gerçekleştirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 12'nci seçim yenilgisinden sonra TBMM'deki ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Parti tabanının istifasını beklediği ancak bu değişim beklentisine sadece MYK'sını değiştirerek yanıt veren Kılıçdaroğlu, konuşmasında 'değişim' mesajı verdi.
Kendisini eleştiren gazetecileri hedef aldı
Konuşmasının başında isim vermeden bazı gazetecileri eleştiren Kılıçdaroğlu, "Kalemini satan gazeteciyi sorgulamak benim görevim. Kalemini satmayan gazetecilere saygım vardır" diye konuştu.
'Değişeceğiz'
'Gemiyi sağlam limana götüreceğim'
Değişim mesajını verdikten sonra koltuğundan kalkmayacağını da ima eden Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
'Değişimin önünü mutlaka açacağım'
Yeni kadrolarla mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, ""Şimdi köklü bir çınarın altında yeni filizler ve yeni kadrolarıyla mücadelemize omuz veren vatandaşlarımızla devam edeceğiz. Bu çınarı büyüteceğiz. Bu değişimin ve yeniliğin parçası olmak istiyorum diyen bütün yoldaşlarıma sesleniyorum. Bireysel beklentilerden arınmak zorundayız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Gençlere seslenmek istiyorum gelin üye olun köklü mücadelemize destek olun. Kapımız her aydınlığa açıktır. Değişimin önünü mutlaka açacağım. Mücadelelerin sonunda kimse merak etmesin mutlaka kazanacağız." dedi.