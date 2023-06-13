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Kılıçdaroğlu önce 'Değişeceğiz' dedi sonra istifa etmeyeceğini duyurdu: Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğim

Seçim yenilgisinin ardından ilk grup toplantısını gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Değişeceğiz, yenileneceğiz ve güçleneceğiz." dedi. Değişim isteyenlerin önünü kapatmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir. Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin." sözleriyle koltuğundan kalkmayacağının da mesajını verdi.

14:17 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim yenilgisinin ardından ilk grup toplantısını gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim yenilgisinin ardından ilk grup toplantısını gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 12'nci seçim yenilgisinden sonra TBMM'deki ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Parti tabanının istifasını beklediği ancak bu değişim beklentisine sadece MYK'sını değiştirerek yanıt veren Kılıçdaroğlu, konuşmasında 'değişim' mesajı verdi.

Kendisini eleştiren gazetecileri hedef aldı

Konuşmasının başında isim vermeden bazı gazetecileri eleştiren Kılıçdaroğlu, "Kalemini satan gazeteciyi sorgulamak benim görevim. Kalemini satmayan gazetecilere saygım vardır" diye konuştu.



'Değişeceğiz'

"Açıkça ifade etmek gerekirse kazanamadık." diyen Kılıçdaroğlu,
"Biz değişeceğiz, yenileneceğiz ve güçleneceğiz memleketin bu yalan siyasetine olmasına asla izin vermeyeceğiz."
ifadelerini kullandı.

'Gemiyi sağlam limana götüreceğim'

Değişim mesajını verdikten sonra koltuğundan kalkmayacağını da ima eden Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Omuzlarımızın üzerindeki yükün farkındayız. Kemal Kılıçdaroğlu bu mücadelede sadece bir neferdir. Ben CHP Genel Başkan olma şerefini ömür boyu taşıyacağım. Ben bugün partimize üye olan genç bir arkadaşımla aynı duyguyu yaşıyorum. Hiç kimse unutmasın ceplerinde idam fermanlarıyla vatan mücadelesi veren bir partiden geliyoruz. O nedenle dokularımız, inançlarımız gelecek hayallerimiz çok farklıdır. Ben bir genel başkan olarak partimin sadece bugünü ve yakın geleceğini değil uzun hedefli yapısını düşünüyorum. Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin.

'Değişimin önünü mutlaka açacağım'

Yeni kadrolarla mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, ""Şimdi köklü bir çınarın altında yeni filizler ve yeni kadrolarıyla mücadelemize omuz veren vatandaşlarımızla devam edeceğiz. Bu çınarı büyüteceğiz. Bu değişimin ve yeniliğin parçası olmak istiyorum diyen bütün yoldaşlarıma sesleniyorum. Bireysel beklentilerden arınmak zorundayız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Gençlere seslenmek istiyorum gelin üye olun köklü mücadelemize destek olun. Kapımız her aydınlığa açıktır. Değişimin önünü mutlaka açacağım. Mücadelelerin sonunda kimse merak etmesin mutlaka kazanacağız." dedi.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#TBMM
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