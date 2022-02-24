Kılıçdaroğlu Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını Erdoğan’a bağladı

Rusya’nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum geldi. “Dikkatle izlemesi gereken bir tablo” diyen Kılıçdaroğlu, ardından yaşananları hükümete bağladı. Rusya-Ukrayna çatışmasına ilişkin konuşmasını, "Başka ülkeye bağımlılık yaşatılmaması lazım. 2019’dan beri uyarıyorum" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarla tamamladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gece yaptığı açıklamayla Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna "Rus işgali başladı" açıklaması yaparken, Putin'in açıklamalarından sonra başlayan çatışmalar ve bombalamalar halen sürüyor.
TBMM'YE ÇAĞRI
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de 'Güvenlik Zirvesi' toplanırken, yaşanan gelişmelere muhalefet kanadından açıklamalar da gelmeye başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de "STK Temsilcileri, Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda" yaptığı konuşmada, TBMM'ye acilen toplanma çağrısı yaptı.
HÜKÜMETİ SUÇLADI
"Avrupa’nın göbeğinde nükleer güce sahip bir devletin bir başka ülkeye girmesi, dünyanın sadece seyretmesi hepimizin dikkatle izlemesi gereken bir tablodur" diyen CHP lideri hemen ardından Rusya'nın saldırısıyla ilgili konuşmasını hükümete bağladı.
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CHP LİDERİ NE DEDİ?
Kılıçdaroğlu, "2019’dan bu yana uyarıyorum hükümeti. Bir ülkeye bu kadar bağımlı kalamazsınız. Turist gelmediğinde perişan oluyoruz. Güzel bir ülkede yaşamak varken, beraber yaşamak varken bütün komşularımızla huzur içinde yaşamak varken böyle bir tabloyu Türkiye hak ediyor mu?" sözleriyle salgın döneminde yaşanan durgunluğu da açıklamalarının içine dahil ederek, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin görüşlerini, hükümeti hedef alan konuşmaya dönüştürdü.