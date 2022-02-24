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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını Erdoğan’a bağladı

Rusya’nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum geldi. “Dikkatle izlemesi gereken bir tablo” diyen Kılıçdaroğlu, ardından yaşananları hükümete bağladı. Rusya-Ukrayna çatışmasına ilişkin konuşmasını, "Başka ülkeye bağımlılık yaşatılmaması lazım. 2019’dan beri uyarıyorum" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarla tamamladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını Erdoğan’a bağladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gece yaptığı açıklamayla Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna "Rus işgali başladı" açıklaması yaparken, Putin'in açıklamalarından sonra başlayan çatışmalar ve bombalamalar halen sürüyor.

TBMM'YE ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de 'Güvenlik Zirvesi' toplanırken, yaşanan gelişmelere muhalefet kanadından açıklamalar da gelmeye başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de "STK Temsilcileri, Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda" yaptığı konuşmada, TBMM'ye acilen toplanma çağrısı yaptı.

HÜKÜMETİ SUÇLADI

"Avrupa’nın göbeğinde nükleer güce sahip bir devletin bir başka ülkeye girmesi, dünyanın sadece seyretmesi hepimizin dikkatle izlemesi gereken bir tablodur" diyen CHP lideri hemen ardından Rusya'nın saldırısıyla ilgili konuşmasını hükümete bağladı.

CHP LİDERİ NE DEDİ?

Kılıçdaroğlu, "2019’dan bu yana uyarıyorum hükümeti. Bir ülkeye bu kadar bağımlı kalamazsınız. Turist gelmediğinde perişan oluyoruz. Güzel bir ülkede yaşamak varken, beraber yaşamak varken bütün komşularımızla huzur içinde yaşamak varken böyle bir tabloyu Türkiye hak ediyor mu?" sözleriyle salgın döneminde yaşanan durgunluğu da açıklamalarının içine dahil ederek, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin görüşlerini, hükümeti hedef alan konuşmaya dönüştürdü.

Ukrayna'da bisikletli gencin hayatını kaybettiği bombardıman anı kamerada
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Ukrayna'da bisikletli gencin hayatını kaybettiği bombardıman anı kamerada
Rusya'nın, Ukrayna'nın Uman şehrinde bisikletli gencin hayatını kaybettiği hava saldırısı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya Ukrayna'yı kuşatıyor: Belarus sınırından da tanklar ülkeye girdi
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Rusya Ukrayna'yı kuşatıyor: Belarus sınırından da tanklar ülkeye girdi
Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya ve Belarus sınırı tarafından Rusya'nın saldırısına uğradığı belirtildi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Senkivka-Velesivka bölgesinde Rus tanklarının sınırı geçtiği görüldü.

Rusya Ukrayna'ya ait silah deposunu vurdu
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Rusya Ukrayna'ya ait silah deposunu vurdu
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sabahın erken saatlerinden başlattığı askeri harekat devam ediyor. Rusya Vinnytsia'da Ukrayna ordusunun silah deposunu vurdu.

Rus savaş uçakları Harkov'da bir apartmanı vurdu
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Rus savaş uçakları Harkov'da bir apartmanı vurdu
Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlatmasıyla birlikte Rus savaş uçakları ülkenin tüm şehirlerini tehdit ediyor.

Uçaklar son olarak Harkov'da sivillerin yaşadığı bir apartmanı vurdu.

Ukraynalılar Rus saldırısından korunmak için metro tünellerine sığındı
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Ukraynalılar Rus saldırısından korunmak için metro tünellerine sığındı
Rusya-Ukrayna krizinde beklenen askeri hareketlilik başladı. Rusya Ukrayna'ya askeri harekat başlattı. Ukraynalılar Rus saldırılarından korunmak için metro tünellerine sığındı.

Ukrayna'da yaşayan Sinan Bayraklı: Çoluğumu çocuğumu emniyete aldım uyuyan insanların üzerine bomba attılar
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Ukrayna'da yaşayan Sinan Bayraklı: Çoluğumu çocuğumu emniyete aldım uyuyan insanların üzerine bomba attılar
Rusya'nın Ukrayna harekatından ülkedeki Türkler de nasibini aldı.

Odessa'da ailesiyle yaşayan Sinan Bayraklı, insanların uyurken bombalandıklarını ifade ederek, 'Çoluğumu, çocuğumu emniyete aldım. Konsolosluktan haber bekliyoruz. Burada bir korku panik hali var. Kısıldık kaldık. Haliyle hareket edemiyoruz şu an için.

Allah yardımcımız olsun. Memlekete selamlar. Allah kimseye böyle bir felaket göstermesin.' diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına canlı yayında yakalanan CNN muhabiri
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına canlı yayında yakalanan CNN muhabiri
Putin'in Donbas'a askeri operasyon emri vermesinin ardından Ukrayna Başkanti Kiev ve diğer pek çok kentte patlama sesleri duyuldu. CNN International muhabiri o sırada canlı yayındaydı.

Ukrayna Rus işgali altındayken Kiev'deki ATM'de sıra oluştu
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Ukrayna Rus işgali altındayken Kiev'deki ATM'de sıra oluştu
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil bir çok kent vurulurken, Kiev'de banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Rus ordusunun Kırım’dan giriş anları
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Rus ordusunun Kırım’dan giriş anları
Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları, bugün yerel saatle 05.00'te Rus ordusunun Kırım'dan giriş yaptığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Rusya'nın Ukrayna Uman'a yaptığı bombardımanda bisikletli genç hayatını kaybetti
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Rusya'nın Ukrayna Uman'a yaptığı bombardımanda bisikletli genç hayatını kaybetti
Rusya'nın yoğun hava saldırısına maruz kalan Ukrayna'da işler iyi gitmiyor.

Uman şehrine yapılan bombardımanda bisikletli bir kişi öldü ve etraftaki çok sayıda araçta maddi hasar oluştu.

Ukrayna'da halk benzin istasyonlarına akın etti
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Ukrayna'da halk benzin istasyonlarına akın etti
Rus birliklerinin sınıra girip Kiev çevresindeki hedefleri vurmasının ardından insanlar Ukrayna'daki benzin istasyonlarına akın etti.

Rusya Ukrayna'nın kritik yerlerini Kalibr füzesiyle vuruyor
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Rusya Ukrayna'nın kritik yerlerini Kalibr füzesiyle vuruyor
Rusya-Ukrayna krizinde beklenen işgal girişimi başladı. Rusya Ukrayna'ya ait kritik yerleri vurmaya başladı. Özellikle harekat merkezi ile havalimanı gibi kritik Ukrayna tesisleri, Kalibr Seyir Füzesi ile vuruldu.

Ukrayna Odessa'da yaşayan Türk aile Rus füzelerinden korunmak için sığınağa indi
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Ukrayna Odessa'da yaşayan Türk aile Rus füzelerinden korunmak için sığınağa indi
Rusya'nın Ukrayna'da birçok kenti bombalamaya başlamasının ardından ülkede panik havası hakim.

Odessa'da yaşayan bir Türk'ün kaydettiği görüntülerde, komşularıyla birlikte sığınağa indikleri anlar yer alıyor.

Rusya Ukrayna'daki Ivano-Frankivsk Havaalanı'nı vurdu
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Rusya Ukrayna'daki Ivano-Frankivsk Havaalanı'nı vurdu
Rusya, Ukrayna'daki pistleri vurmaya devam ediyor.Güdümlü füzenin Ukrayna'daki Ivano-Frankivsk havaalanına düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi.

Savaşın ürkütücü sesi: Kiev'de hava saldırısı sirenleri çalıyor
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Savaşın ürkütücü sesi: Kiev'de hava saldırısı sirenleri çalıyor
Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlatmasının ardından görüntüler gelmeye devam ediyor. Kiev'de hava saldırısı sirenlerinin çaldığı anlar kaydedildi.

Rusya Ukrayna'yı bombalıyor
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Rusya Ukrayna'yı bombalıyor
Rusya'nın Ukrayna işgali başladı. Rusya Ukrayna'nın bir çok bölgesini bombalamaya başladı. İşte Rus işgalinden ilk görüntüler

Rusya-Ukrayna krizinde beklenen işgal girişimi başladı
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Rusya-Ukrayna krizinde beklenen işgal girişimi başladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri operasyon başlattıklarını duyurması sonrası bölgeden dikkat çekici görüntüler geliyor. Onlardan biri, Kharkiv meydanında toplanan bir grup Ukrayna'lının diz çökerek dua ettiği anlar. CNN canlı yayınında kaydedilen o anların görüntüsü sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında.

Rusya Ukrayna'ya askeri girişim başlattı
OYNAT 00:46
Rusya Ukrayna'ya askeri girişim başlattı
Rusya-Ukrayna krizinde beklenen işgal girişimi başladı. İşte işgalden ilk görüntüler.


Ailemi oradanalmaya çalışıyorum

Ailemi oradan
almaya çalışıyorum

​Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar.
Savaşın acı yüzü

Savaşın acı yüzü

Bölgeden gelen ilk görüntüler.​
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

​Metro istasyonları doldu.

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