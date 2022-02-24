Kılıçdaroğlu Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını Erdoğan’a bağladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gece yaptığı açıklamayla Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna "Rus işgali başladı" açıklaması yaparken, Putin'in açıklamalarından sonra başlayan çatışmalar ve bombalamalar halen sürüyor.

TBMM'YE ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de 'Güvenlik Zirvesi' toplanırken, yaşanan gelişmelere muhalefet kanadından açıklamalar da gelmeye başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de "STK Temsilcileri, Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda" yaptığı konuşmada, TBMM'ye acilen toplanma çağrısı yaptı.

HÜKÜMETİ SUÇLADI

"Avrupa’nın göbeğinde nükleer güce sahip bir devletin bir başka ülkeye girmesi, dünyanın sadece seyretmesi hepimizin dikkatle izlemesi gereken bir tablodur" diyen CHP lideri hemen ardından Rusya'nın saldırısıyla ilgili konuşmasını hükümete bağladı.

REKLAM

CHP LİDERİ NE DEDİ?

Kılıçdaroğlu, "2019’dan bu yana uyarıyorum hükümeti. Bir ülkeye bu kadar bağımlı kalamazsınız. Turist gelmediğinde perişan oluyoruz. Güzel bir ülkede yaşamak varken, beraber yaşamak varken bütün komşularımızla huzur içinde yaşamak varken böyle bir tabloyu Türkiye hak ediyor mu?" sözleriyle salgın döneminde yaşanan durgunluğu da açıklamalarının içine dahil ederek, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin görüşlerini, hükümeti hedef alan konuşmaya dönüştürdü.

OYNAT 00:42 Ukrayna'da yaşayan Sinan Bayraklı: Çoluğumu çocuğumu emniyete aldım uyuyan insanların üzerine bomba attılar Rusya'nın Ukrayna harekatından ülkedeki Türkler de nasibini aldı.



Odessa'da ailesiyle yaşayan Sinan Bayraklı, insanların uyurken bombalandıklarını ifade ederek, 'Çoluğumu, çocuğumu emniyete aldım. Konsolosluktan haber bekliyoruz. Burada bir korku panik hali var. Kısıldık kaldık. Haliyle hareket edemiyoruz şu an için.



Allah yardımcımız olsun. Memlekete selamlar. Allah kimseye böyle bir felaket göstermesin.' diye konuştu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:59 Rusya-Ukrayna krizinde beklenen işgal girişimi başladı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri operasyon başlattıklarını duyurması sonrası bölgeden dikkat çekici görüntüler geliyor. Onlardan biri, Kharkiv meydanında toplanan bir grup Ukrayna'lının diz çökerek dua ettiği anlar. CNN canlı yayınında kaydedilen o anların görüntüsü sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



