Kılıçdaroğlu şimdi de özel şirket bastı

Kamu kurum ve kuruluş basmayı parti politikası haline getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu işi bir adım daha öteye taşıyarak özel şirketleri taciz etmeye başladı. Kılıçdaroğlu yanında bazı milletvekilleri ile birlikte SADAT Savunma Danışmanlık şirketinin İstanbul Beylikdüzü’ndeki binası önüne gitti. İçeri alınmayan Kılıçdaroğlu burada basın açıklaması yaparak şirkete ağır suçlamalarda bulundu:
- “Buraya geldik kendilerinden bilgi almak istedik ama korkularından yuvalarına sığındılar. O yuva onları kurtarmaz. Size soru sormak istiyoruz. Ne yapıyorsunuz bunun bilgisini almak istiyoruz. Kim size destek veriyor, kaynaklarınız nedir, paralarınız nedir? bunları öğrenmek istedik ama korkudan kapılarını kapattılar.”
Kılıçdaroğlu daha önce de randevusuz ziyaretler düzenleyerek algı oyunlarına başvurmuştu.