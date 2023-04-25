Kılıçdaroğlu sonunun yaklaştığını anladı

Manisa'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs'tan sonra Türkiye Yüzyılı'nı da Manisa ile birlikte inşa edeceğiz. Manisa kararını vermiş. Bunun için seçim gününe kadar durup dinlenmeden çalışmaya devam." diye konuştu. Açıklamalarında muhalefete ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' provokasyonuna da değinen Erdoğan, "Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok tek dinimiz var İslam" dedi. "Londra tefecileri boşuna mı umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağladılar?" diyen Erdoğan, "Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Arkadaşı Kandil'den olana benim milletim destek verir mi?" ifadelerini kullandı. Togg için kredi müjdesini de veren Erdoğan, "Kamu bankalarımız Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında yüzde 0,99 oranda 36 ay kredi kullandıracak." dedi.