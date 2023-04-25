Kılıçdaroğlu sonunun yaklaştığını anladı

MHP lideri Bahçeli, “Ben Alevi’yim” videosu çeken Kılıçdaroğlu’nun “mezhep kışkırtıcılığı” yaptığını belirtti.
6 Şubat depremleri nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine Kastamonu’da yeniden başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sonunun yaklaştığını ifade etti. Bahçeli, “Dünkü bozgunculuk bugün de vardır. Dünkü bölücülük bugün de misliyle tedavüldedir. Hatta dünkü gaflet, dünkü dalalet, dünkü hıyanet bir fazlasıyla bugüne yansımıştır. Tek eksik fiili işgalin olmamasıdır. Ancak Kılıçdaroğlu bu alçak göreve taliptir” dedi.
PROVOKASYON YILANINA SARILDI
Kılıçdaroğlu’nun “Alevi” videosuna tepki gösteren Bahçeli, şöyle devam etti: “Etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur. Kılıçdaroğlu, sonunun yaklaştığını anlamış, düştüğü denizde provokasyon yılanına sarılmıştır. FETÖ, Kılıçdaroğlu’nun can beraberidir. IMF yolu gözleyenler, faizciler, rantçılar, Kılıçdaroğlu’nu kuklaya dönüştürmüşlerdir.”
TARİHİN GERİSİNE DÜŞEMEYİZ
Partisinin Çankırı mitinginde de konuşan Bahçeli, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Bahçeli, “Türkiye emin, ehil ve tecrübeli bir iradenin yönetimindedir. Bu kazanımı heba edemeyiz, heder edemeyiz, israf edemeyiz, tarihin gerisine düşemeyiz. Cumhura baş olmak Kılıçdaroğlu’nun harcı asla değildir. Türkiye’de iktidar yolu yabancı başkentlerden geçmez” dedi.