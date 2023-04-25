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Kılıçdaroğlu sonunun yaklaştığını anladı

Kastamonu’da halka hitap eden MHP lideri Bahçeli, “Ben Alevi’yim” videosu çeken Kılıçdaroğlu’nun “mezhep kışkırtıcılığı” yaptığını belirterek, “Sonunun yaklaştığını anlamış, düştüğü denizde provokasyon yılanına sarılmıştır” dedi.

Mehmet Güney
04:00 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
MHP lideri Bahçeli, “Ben Alevi’yim” videosu çeken Kılıçdaroğlu’nun “mezhep kışkırtıcılığı” yaptığını belirtti.

MHP lideri Bahçeli, “Ben Alevi’yim” videosu çeken Kılıçdaroğlu’nun “mezhep kışkırtıcılığı” yaptığını belirtti.

6 Şubat depremleri nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine Kastamonu’da yeniden başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sonunun yaklaştığını ifade etti. Bahçeli, “Dünkü bozgunculuk bugün de vardır. Dünkü bölücülük bugün de misliyle tedavüldedir. Hatta dünkü gaflet, dünkü dalalet, dünkü hıyanet bir fazlasıyla bugüne yansımıştır. Tek eksik fiili işgalin olmamasıdır. Ancak Kılıçdaroğlu bu alçak göreve taliptir” dedi.

PROVOKASYON YILANINA SARILDI

Kılıçdaroğlu’nun “Alevi” videosuna tepki gösteren Bahçeli, şöyle devam etti: “Etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur. Kılıçdaroğlu, sonunun yaklaştığını anlamış, düştüğü denizde provokasyon yılanına sarılmıştır. FETÖ, Kılıçdaroğlu’nun can beraberidir. IMF yolu gözleyenler, faizciler, rantçılar, Kılıçdaroğlu’nu kuklaya dönüştürmüşlerdir.”

TARİHİN GERİSİNE DÜŞEMEYİZ

Partisinin Çankırı mitinginde de konuşan Bahçeli, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Bahçeli, “Türkiye emin, ehil ve tecrübeli bir iradenin yönetimindedir. Bu kazanımı heba edemeyiz, heder edemeyiz, israf edemeyiz, tarihin gerisine düşemeyiz. Cumhura baş olmak Kılıçdaroğlu’nun harcı asla değildir. Türkiye’de iktidar yolu yabancı başkentlerden geçmez” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' provokasyonuna sert tepki: Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok tek dinimiz var İslam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' provokasyonuna sert tepki: Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok tek dinimiz var İslam

Manisa'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs'tan sonra Türkiye Yüzyılı'nı da Manisa ile birlikte inşa edeceğiz. Manisa kararını vermiş. Bunun için seçim gününe kadar durup dinlenmeden çalışmaya devam." diye konuştu. Açıklamalarında muhalefete ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' provokasyonuna da değinen Erdoğan, "Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok tek dinimiz var İslam" dedi. "Londra tefecileri boşuna mı umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağladılar?" diyen Erdoğan, "Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Arkadaşı Kandil'den olana benim milletim destek verir mi?" ifadelerini kullandı. Togg için kredi müjdesini de veren Erdoğan, "Kamu bankalarımız Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında yüzde 0,99 oranda 36 ay kredi kullandıracak." dedi.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Alevilik
#Devlet Bahçeli
#Seçim
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