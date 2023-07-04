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Kılıçdaroğlu TBMM kürsüsünden bir kez daha 'Gitmeyeceğim' dedi: Değişmeyene değil değişenlere bakın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kendisine yönelik 'istifa' çağrılarına yanıt verdi. Değişim isteklerini bir kez daha görmezden gelen Kılıçdaroğlu, CHP'nin tek adam partisi olmadığını öne sürerek "Biz toplum olarak neyin değiştiğine değil neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.

14:46 . 4/07/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda bir kez daha 'Gitmeyeceğim' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda bir kez daha 'Gitmeyeceğim' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasının son bölümünü kendisine yönelik 'değişim' çağrılarına ayıran Kılıçdaroğlu, koltuğundan kalkmayacağını bir kez daha ilan etti.

'Neyin değiştiğine değil neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz'

CHP'nin tek adam partisi olmadığını ve başka liderlerin de olacağı söyleyerek kendisiyle çelişen Kılıçdaroğlu,
"Bizler 25 milyon gibi birçok ülkenin toplam nüfusuna sahip insanla birlikte çıkarsız ve sadece hakkın yanında olmak için koalisyon kurduysak, büyük değişimi zaten başlattık demektir. Ama biz toplum olarak neyin değiştiğine değil neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz."
dedi.

'25 milyona ulaşan bu değişim yeterli değilse başarısızlık benimdir'

Değişen şeyin yüzde 20'den yüzde 48'e kadar ulaşan oy oranı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "
Bugün bu değişimi yaparak 25 milyonu davamıza kattık. Anlatmaya çalıştığım şey 25 milyonu bir araya getirmenin başarısının sadece bana yani bir lidere ait olmadığıdır. Bizler yani hakkın yanında olanlar insanların kimliğini yaşam tarzını siyaset malzemesi yapmayan 25 milyon kişiyiz. Eğer 25 milyona ulaşan bu değişim yeterli değilse başarısızlık benimdir. Bugünkü görevim 25 milyondan 1 kişiyi bile feda etmeden ülkemin namuslu vicdanlı kitlelerin sayısını artırmaktır."
ifadelerini kullandı.

CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol: Halk TV ve Sözcü TV ihanet çetesidir parayı CHP'den alıp Kılıçdaroğlu'na sallıyorlar
CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol: Halk TV ve Sözcü TV ihanet çetesidir parayı CHP'den alıp Kılıçdaroğlu'na sallıyorlar

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan 'koltuk kavgalarını' daha da alevlendirecek bir gelişme yaşandı. Seçim yenilgisi sonrasında Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan İmamoğlu'na yakın Sözcü ve Halk TV'nin CHP'den para aldıkları bir kez daha tescillendi. CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, Kılıçdaroğlu'na destek vererek "Halk TV, Sözcü TV ihanet çetesi arkadaşlar" ifadelerini kullandı. İki kanalı hedef alan Erol, "Parayı CHP'den alıyorlar, CHP Genel Başkanı'nı milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanlarımıza kışkırtarak parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar" diye konuştu.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#TBMM
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