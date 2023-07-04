Kılıçdaroğlu TBMM kürsüsünden bir kez daha 'Gitmeyeceğim' dedi: Değişmeyene değil değişenlere bakın

"Bizler 25 milyon gibi birçok ülkenin toplam nüfusuna sahip insanla birlikte çıkarsız ve sadece hakkın yanında olmak için koalisyon kurduysak, büyük değişimi zaten başlattık demektir. Ama biz toplum olarak neyin değiştiğine değil neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz."