Kılıçdaroğlu TBMM kürsüsünden bir kez daha 'Gitmeyeceğim' dedi: Değişmeyene değil değişenlere bakın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda bir kez daha 'Gitmeyeceğim' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasının son bölümünü kendisine yönelik 'değişim' çağrılarına ayıran Kılıçdaroğlu, koltuğundan kalkmayacağını bir kez daha ilan etti.
'Neyin değiştiğine değil neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz'
'Neyin değiştiğine değil neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz'
CHP'nin tek adam partisi olmadığını ve başka liderlerin de olacağı söyleyerek kendisiyle çelişen Kılıçdaroğlu,
"Bizler 25 milyon gibi birçok ülkenin toplam nüfusuna sahip insanla birlikte çıkarsız ve sadece hakkın yanında olmak için koalisyon kurduysak, büyük değişimi zaten başlattık demektir. Ama biz toplum olarak neyin değiştiğine değil neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz."
dedi.
'25 milyona ulaşan bu değişim yeterli değilse başarısızlık benimdir'
'25 milyona ulaşan bu değişim yeterli değilse başarısızlık benimdir'
Değişen şeyin yüzde 20'den yüzde 48'e kadar ulaşan oy oranı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "
Bugün bu değişimi yaparak 25 milyonu davamıza kattık. Anlatmaya çalıştığım şey 25 milyonu bir araya getirmenin başarısının sadece bana yani bir lidere ait olmadığıdır. Bizler yani hakkın yanında olanlar insanların kimliğini yaşam tarzını siyaset malzemesi yapmayan 25 milyon kişiyiz. Eğer 25 milyona ulaşan bu değişim yeterli değilse başarısızlık benimdir. Bugünkü görevim 25 milyondan 1 kişiyi bile feda etmeden ülkemin namuslu vicdanlı kitlelerin sayısını artırmaktır."
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce