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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabulucu rolünü hiçe saydı: Savaşta taraf olmalıydık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de yaptığı söyleşide Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşındaki denge diplomasisini eleştirerek, Türkiye'nin sadece Ukrayna'dan yana tavır alması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin çatışmaları bitirmek için gösterdiği barış diplomasisine yönelik olumlu adımlarını hiçe sayan Kılıçdaroğlu, " Enerji bakımından Türkiye’nin Rusya’ya bağımlı hale geldi" diye konuştu.

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Haber Merkezi AA
Kılıçdaroğlu Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabulucu rolünü hiçe saydı: Savaşta taraf olmalıydık
Kılıçdaroğlu, ABD'de öğrencilerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’de temaslarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu bu kapsamda John Hopkins Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. Düzenlenen söyleşide Kılıçdaroğlu'na Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaş ve Türkiye'nin tutumu soruldu.

Kılıçdaoğlu, savaşın başından bu yana Türkiye'nin çatışmaları bitirmek için gösterdiği barış diplomasisine yönelik olumlu adımlarını hiçe sayarak taraflı olmak gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanında durması gerektiğine inandıklarını belirtti.

"Ukrayna’nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz"

Kılıçdaroğlu konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Rusya ile ekonomik ilişkilerimiz var… Ekonomik ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Ama biz batı uygarlığının bir parçası olmak istiyoruz. Rusya ile kavga etmenin bir mantığı yok zaten. Rusya-Ukrayna savaşında, Ukrayna’nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz.

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"Rusya'nın savaş başlatması doğru değil"

Nükleer silaha sahip olan bir ülkenin, nükleer silaha sahip olmayan bir ülkenin topraklarını işgal etmesi, savaş başlatması doğru değil… Enerji bakımından Türkiye’nin Rusya’ya bağımlı hale gelmesi ve bu oranın çok yükselmesi…

  • Özellikle nükleer santralin devreye girmesi ile bu bağımlılık daha da artacak. Bunun Türkiye açısından ciddi bir sakınca doğuracağını değişik ortamlarda ifade ediyoruz.”
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