Kılıçdaroğlu ve CHP Azerbaycan'ın Karabağ'daki 'Antiterör Harekatı'na sus pus

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın şehirdeki yabancılara suyun metreküpünü 2,5 dolardan satma ve nikah için 100 bin lira alma teklifi CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Ancak bu ırkçı uygulamaya ne CHP ne de İyi Parti’den yaptırım geldi. CHP’liler cılız eleştiride bulunsa da henüz inceleme ve disiplin mekanizması çalışmadı.