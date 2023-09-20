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Kılıçdaroğlu ve CHP Azerbaycan'ın Karabağ'daki 'Antiterör Harekatı'na sus pus

Azerbaycan'ın, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla Ermenistan ayrılıkçılarına karşı Karabağ'da antiterör operasyonu başlatması Türkiye'nin gündemine oturdu. Türkiye'nin desteık verdiğini ilan ettiği ve sıcak gelişmelerin anbean takip edildiği antiterör harekatı 24 saat dolmadan Ermenistan'ın silah bıraktığını ilan etmesiyle sona erdi. Seçim döneminde 'milliyetçilik' vurgusuyla oy toplamaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinin operasyona ilişkin tek bir söz sarf etmemesi ise dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki üstüne tepki yağdı.

Seren Som
14:14 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu başarıya ulaşan ve Ermenilerin ateşkes ve silah bırakmayı kabul ettiği operasyonu gündemine bile almadı.

Kılıçdaroğlu başarıya ulaşan ve Ermenilerin ateşkes ve silah bırakmayı kabul ettiği operasyonu gündemine bile almadı.

Azerbaycan, uzun süredir devam eden Ermenistan provokasyonlarının ardından düğmeye bastı.

Barış için elinden geleni yapan Azerbaycan, bu konuda karşı taraftan bir çaba göremeyince, Karabağ'da bulunan yasadışı silahlı Ermeni varlığını sonlandırmak, anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattı.

Türkiye'nin gündemine oturdu: Destek mesajı yağdı

Antiterör operasyonunun tüm sıcak gelişmeleri Türkiye'de anbean takip edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM konuşması başta olmak üzere Ankara makamları operasyona olan desteğini her fırsatta dile getirdi.

Karabağ'daki operasyon 24 saat dolmadan Ermeni ayrılıkçılarının silah bıraktıklarını ilan etmesi üzerine ateşkesle sonuçlandı.

  • Karabağ'daki Ermenistan silahlı güçlerinin 90'dan fazla mevzisinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini, 7 askeri araç, 4 havan topu, 1 tank, 2 zırhlı piyade aracının Azerbaycan askerlerince ele geçirildiğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu ve CHP tek kelime etmedi

Tüm bu gelişmeler sonrası gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye çevrildi.

Seçim döneminde 'milliyetçilik' naraları atarak oy devşirmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun operasyona ilişkin tek bir söz söylememesi dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'na ikinci tur seçimleri öncesi sarf ettiği şu sözleri hatırlattı:

  • "Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayacak kişi daha anasından doğmadı. Açık ve netim. 6 okumuzdan birisi milliyetçilik. Milliyetçilik yurtseverlik, vatanseverliktir."

Azeri gazeteci: Tek bir paylaşımınızı bulamadım

Kılıçdaroğlu'nun operasyona desteğine ilişkin tek bir paylaşım yapmamış olması Azerbaycanlıların da dikkatinden kaçmadı.

Azerbaycanlı gazeteci Nigar İbrahimova da Kılıçdaroğluna tepkisini şu paylaşımla gösterdi:

  • "Sayın Kılıçdaroğlu, komşu ve kardeş ülke Azerbaycan tarihi topraklarını düşmandan temizleyerek, bölge huzuruna katkıda bulunma amacı taşıyan bir askeri operasyon içerisinde. Konu ile ilgili ve Azerbaycan halkına iletmek üzere tek bir paylaşımınızı bulamadım sayfanızda."

Kılıçdaroğlu'na tepki üstüne tepki

Azeri gazetecinin paylaşımının altına çok sayıda kullanıcı da Kılıçdaroğlu'na tepki içeren paylaşımlar yaptı. İşte onlardan bazıları:









#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Karabağ
2 saat önce
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