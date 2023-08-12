Kılıçdaroğlu yönetimini topa tutan Tanju Özcan 'yerel seçimlerde CHP'yi hüsran bekliyor' deyip duyurdu: İstanbul ve Ankara kaybedilecek

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, tvnet canlı yayınında, CHP'de yaşanan 'koltuk' kavgalarına değindi. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığına aday olmak istemediğini vurgulayan Likoğlu, "'Kılıçdaroğlu beni İstanbul'a aday göstermesin de mağdur duruma düşeyim' düşüncesi var. Bu mağduriyetle de CHP Genel Başkanlığına yürüyecek" diye konuştu. Yaşanan kavgaları Kibar Feyzo filmiyle örnekleyen Likoğlu, "İmamoğlu, kendisini kovdurmak istiyor, İstanbul'a aday olup kazanamazsa boşa çıkmış bir siyasetçi olur." dedi.