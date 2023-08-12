Kılıçdaroğlu yönetimini topa tutan Tanju Özcan 'yerel seçimlerde CHP'yi hüsran bekliyor' deyip duyurdu: İstanbul ve Ankara kaybedilecek

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan (Arşiv)
Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Yedili Masa'nın aldığı yenilgi CHP'de şiddetini giderek artıran 'değişim' rüzgarını başlattı.
Seçmeninden parti tabanına, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP'de başlayan değişim rüzgarına partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da destek verdi.
Seçimler sonrası yaptığı açıklamalarında Kılıçdaroğlu'nun istifa edip parti yönetimine CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçmesi gerektiğini savunan Özcan, bu kez yerel seçimlere ilişkin Genel Merkez'i eleştirdi.
CNN Türk'te katıldığı programda açıklamalarda bulunan Özcan, CHP'nin bu kafayla gittiği sürece önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul'u ve Ankara'yı kaybedeceğini söyledi.
Yerel seçimlerde CHP'yi büyük bir hüsranın beklediğini söyleyen Tanju Özcan, HDP ile ittifak yapılması durumunda ise Ankara'nın kurtarılabileceğini ancak İstanbul'un zor olduğunu ifade etti.