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Kılıçdaroğlu yönetimini topa tutan Tanju Özcan 'yerel seçimlerde CHP'yi hüsran bekliyor' deyip duyurdu: İstanbul ve Ankara kaybedilecek

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası CHP'de başlayan değişim rüzgarına desteğiyle bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti yönetimine ilişkin sert eleştirilerini yerel seçimler üzerinden sürdürdü. CHP'nin bu zihniyette giderse yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı kaybedeceğini söyleyen Özcan, "İttifak olsa belki Ankara kurtarılabilir ama İstanbul zor." dedi.

22:21 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan (Arşiv)

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan (Arşiv)

Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Yedili Masa'nın aldığı yenilgi CHP'de şiddetini giderek artıran 'değişim' rüzgarını başlattı.

Seçmeninden parti tabanına, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP'de başlayan değişim rüzgarına partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da destek verdi.



Seçimler sonrası yaptığı açıklamalarında Kılıçdaroğlu'nun istifa edip parti yönetimine CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçmesi gerektiğini savunan Özcan, bu kez yerel seçimlere ilişkin Genel Merkez'i eleştirdi.

CNN Türk'te katıldığı programda açıklamalarda bulunan Özcan, CHP'nin bu kafayla gittiği sürece önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul'u ve Ankara'yı kaybedeceğini söyledi.

Yerel seçimlerde CHP'yi büyük bir hüsranın beklediğini söyleyen Tanju Özcan, HDP ile ittifak yapılması durumunda ise Ankara'nın kurtarılabileceğini ancak İstanbul'un zor olduğunu ifade etti.


#Yerel Seçimler
#CHP
#İstanbul
#Ankara
#İttifak
#Bolu Belediye Başkanı
#Tanju Özcan
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