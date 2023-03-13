Kılıçdaroğlu zor değil tehlikeli

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 6’lı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “Zorlu değil, tehlikeli bir rakip” yorumunu yaptı. Destici, katıldığı programda Kılıçdaroğlu için “Aday olacağını 1 senedir biliyordum. Kendisini hazırladı. Önce partisinin içini temizledi, rakiplerini eledi. Masayı kurması da bir plan, ‘Ben adayım’ demedi ama işaretlerini verdi. Zorlu değil, tehlikeli bir rakip” ifadesini kullandı. Destici, “Masada çatlak olur mu” sorusunu da “Masada çatlak çok, daha büyüğü olabilir” diye cevapladı.