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Kılıçdaroğlu zor değil tehlikeli

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin konuştu. Destici, Kılıçdaroğlu için “Zorlu değil, tehlikeli bir rakip” dedi.

Haber Merkezi
04:00 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mustafa Destici.

Mustafa Destici.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 6’lı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “Zorlu değil, tehlikeli bir rakip” yorumunu yaptı. Destici, katıldığı programda Kılıçdaroğlu için “Aday olacağını 1 senedir biliyordum. Kendisini hazırladı. Önce partisinin içini temizledi, rakiplerini eledi. Masayı kurması da bir plan, ‘Ben adayım’ demedi ama işaretlerini verdi. Zorlu değil, tehlikeli bir rakip” ifadesini kullandı. Destici, “Masada çatlak olur mu” sorusunu da “Masada çatlak çok, daha büyüğü olabilir” diye cevapladı.

Dün BBP İstanbul İl Başkanlığı’nın “39 ilçesi ile İstanbul Seçime Hazır” programına da katılan Destici, burada da 6’lı Masa’yı eleştirdi: “Meral Akşener Hanımefendi’nin tabiriyle daha önce ‘noter masası’ olan masa, pazarlık masasına dönüşmüş. Masadakilerin hepsi düşmüş bakanlık ve milletvekilliği derdine. Ülke diye, millet diye bir öncelikleri yok.”



#Seçim
#Mustafa Destici
#Altılı Masa
#Kılıçdaroğlu
1 saat önce
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Kılıçdaroğlu zor değil tehlikeli
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