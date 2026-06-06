Kılıçdaroğlu'na X şoku: Hesap askıya alındı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde hukuki ve siyasi tartışmaların getirdiği hareketli süreç devam ederken, partinin dijital iletişim kanallarında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından Genel Başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi, partinin resmi duyuru ve açıklamalarını tek bir merkezden kamuoyuna aktarmak amacıyla yeni bir adım atmıştı. Bu doğrultuda, kurumsal iletişim kanalı olarak kullanılacağı ilan edilen '@CHPBilgi_' isimli sosyal medya hesabı faaliyete geçirilmişti.

Yeni hesap kısa sürede erişime kapatıldı

Parti içindeki yoğun gündemin gölgesinde duyurulan ve yönetimin resmi sesi olması planlanan bu hesap, açıldıktan kısa bir süre sonra X platformu tarafından askıya alındı. Doğrudan bir kurumsal iletişim mecrası olarak tanıtılmasına rağmen '@CHPBilgi_' profilinin aniden kapatılması, süregelen tartışmaların arasında yeni bir soru işareti yarattı.

Kapatılma gerekçesi belirsiz

Platformun söz konusu hesabı hangi kural ihlali veya gerekçeyle askıya aldığına dair X cephesinden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Aynı şekilde, erişime kapatılan hesabın ilerleyen günlerde yeniden aktif hale getirilip getirilmeyeceği veya yönetimin farklı bir dijital strateji izleyip izlemeyeceği konusunda parti kanadından da henüz bir bilgilendirme gelmedi. Gelişmelerin ardından gözler, askıya alınan hesabın akıbetine dair yapılacak olası resmi açıklamalara çevrildi.







