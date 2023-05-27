Kılıçdaroğlu’ndan başbuğ da bozkurt da olmaz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’da partisinin Siverek İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Yarın tüm ülkenin sandık başına giderek “Türkiye Yüzyılı’nın ilk başkanı”nı seçeceğini anımsatan Bozdağ, milletin, 14 Mayıs’ta ortaya koyduğu iradenin parlamentoda salt çoğunluğu Cumhur İttifakı’na verdiğini ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilen yüzde 49,52 oyla da 28 Mayıs’ta kimi seçeceğine işaret ettiğini söyledi.

SÖZLERİN Mİ PROTOKOL MÜ YALAN?

Kılıçdaroğlu’nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı protokole ilişkin de konuşan Bozdağ, “Sana söz deyip meydanlarda konuşuyor. Artık millet bu söze inanmıyor. Yeşil Sol Parti’ye, HDP’ye gönül veren seçmenlere, ‘kayyumları kaldıracağım’ diyor. Diğer bir yandan Ümit Özdağ ile imzaladığı protokolde ‘kayyumlar devam edecektir’ diyor. Bu iki sözü söyleyen de Kılıçdaroğlu. Bu iki sözden biri yalandır. Burada soruyorum; Yeşil Sol Parti ve HDP’ye verdiği sözde mi yoksa Özdağ’la imzaladığı protokolde mi yalan söylüyor. Kılıçdaroğlu, Yeşil Sol Parti’ye oy veren seçmenlerin daha oylarına muhtaçken sattı” diye konuştu.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE MAVİ BONCUK DAĞITIYORDU

Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs öncesine kadar FETÖ ve PKK’lılara sözler verdiğini ancak seçim hezimeti sonrası 28 Mayıs’a kadar milliyetçi oyları almak için “Başbuğ” olduğuna dikkat çeken Bozdağ, “14 Mayıs’tan önce, böyle sevgi pıtırcıkları dağıtan bir Kılıçdaroğlu, kalp işareti yapıyor, terör örgütleri dahil her tarafa sevgi pıtırcıkları dağıtıyor. Ama 14 Mayıs’ın akşamından itibaren en büyük başbuğ Kılıçdaroğlu’dur. Birden en büyük bozkurt oldu Kılıçdaroğlu, yetmedi şimdi Malkoçoğlu olmaya niyetlenmiş. Ya senden Bozkurt da olmaz senden başbuğ da olmaz Malkoçoğlu da olmaz” dedi.







