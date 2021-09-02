Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'ye KHK teminatı: Hepsini görevlerine iade edeceğim

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Derinkuyu'da çiftçilerle buluşmasında açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SÖZ

KHK’lılarla yaptığı toplantılarda ihraç edilen FETÖ’cülere yeniden yargılama sözü veren CHP’de, şimdi de CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamudan KHK ile ihraç edilen FETÖ’cülere görevlerine iade sözü verildi.

GÜNDEM CHP’den FETÖ’ye KHK teminatı

Bir kadının, oğlunun FETÖ'den dolayı işten atıldığını, mahkemede yargılamasının yapılmadığını ve 6 yıldır herhangi bir işe giremediğini iddia etmesi üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

GÖREVLERİNE İADE EDECEĞİM

Hiçbir şeyi yoksa ben söz verdim, dosyasında hiçbir şey yoksa, eğer hakkında hiçbir soruşturma yoksa, hepsini görevlerine iade edeceğim. Bir kararname ile hepsini... Bakın, devlet kinle yönetilmez, devlet öfkeyle yönetilmez. Suçu yoksa iade edeceğim. Bunu halledeceğiz, siz hiç merak etmeyin.

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