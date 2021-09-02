Gündem Kılıçdaroğlundan FETÖye KHK teminatı Hepsini görevlerine iade edeceğim
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'ye KHK teminatı: Hepsini görevlerine iade edeceğim

CHP, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamudan KHK ile ihraç edilen FETÖ’cülere güvence vermeye devam ediyor. Nevşehir'de konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir şeyi yoksa ben söz verdim. Eğer hakkında hiçbir soruşturma yoksa, hepsini görevlerine iade edeceğim. Bir kararname ile hepsini" dedi.

Haber Merkezi AA
Kılıçdaroğlundan FETÖye KHK teminatı: Hepsini görevlerine iade edeceğim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Derinkuyu'da çiftçilerle buluşmasında açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SÖZ

KHK’lılarla yaptığı toplantılarda ihraç edilen FETÖ’cülere yeniden yargılama sözü veren CHP’de, şimdi de CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamudan KHK ile ihraç edilen FETÖ’cülere görevlerine iade sözü verildi.

CHP’den FETÖ’ye KHK teminatı
GÜNDEM
CHP’den FETÖ’ye KHK teminatı

Bir kadının, oğlunun FETÖ'den dolayı işten atıldığını, mahkemede yargılamasının yapılmadığını ve 6 yıldır herhangi bir işe giremediğini iddia etmesi üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

GÖREVLERİNE İADE EDECEĞİM

Hiçbir şeyi yoksa ben söz verdim, dosyasında hiçbir şey yoksa, eğer hakkında hiçbir soruşturma yoksa, hepsini görevlerine iade edeceğim. Bir kararname ile hepsini... Bakın, devlet kinle yönetilmez, devlet öfkeyle yönetilmez. Suçu yoksa iade edeceğim. Bunu halledeceğiz, siz hiç merak etmeyin.

FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi
GÜNDEM
FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi
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