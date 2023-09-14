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Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'nin kararına ilk tepki: Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti’nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamasına ilişkin ilk değerlendirme geldi. Kılıçdaroğlu "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." dedi.

Lokman Özdemir
12:30 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Meral Akşener - Kemal Kılıçdaroğlu

Meral Akşener - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Altılı Masa ile giren partiler umduklarını bulamadı.

Seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday gösterildiği Cumhur İttifakı ezici bir çoğunlukla kazandı.

Koltuk kavgalarının yaşandığı CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı'nda ise seçim sonrası gevşeyen bağlar artık resmen koptu.

"Seçimden sonra zaten bitmişti"

İYİ Parti 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamıştı.

Altılı Masa'daki en büyük ortağının yerel seçim kararına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise ilk tepki geldi.

Dikkat çeken bir açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu
"Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti."
ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na kapıyı kapatan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Kavuncu: Artık birilerine seçim kazandırma stratejimiz olmayacak
İmamoğlu'na kapıyı kapatan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Kavuncu: Artık birilerine seçim kazandırma stratejimiz olmayacak

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına girme kararıyla ilgili konuştu. İttifak yapılarak bir değişimin gerçekleşmediğini pratikte gördüklerini belirten Kavuncu, "Bizim artık bugünden itibaren birilerine seçim kazandırma veya birilerine seçim kaybettirme gibi bir çalışmamız, bir amacımız olmayacak. Bizim tek odaklanacağımız nokta 'Kendimiz bu seçimi nasıl kazanırız?' olacak" dedi. İmamoğlu'nun 'İttifak şart' çıkışına da değinen Kavuncu, böyle bir teklifle kendilerine gelinmesi halinde reddedeceklerini belirterek "GİK’in almış olduğu bir karar var ve bu net. Bunun değişmesi için bir sebep yok." diye konuştu.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#İYİ Parti
#ittifak
#seçim
#CHP
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