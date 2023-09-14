Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'nin kararına ilk tepki: Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti

Meral Akşener - Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Altılı Masa ile giren partiler umduklarını bulamadı.
Seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday gösterildiği Cumhur İttifakı ezici bir çoğunlukla kazandı.
Koltuk kavgalarının yaşandığı CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı'nda ise seçim sonrası gevşeyen bağlar artık resmen koptu.
"Seçimden sonra zaten bitmişti"
İYİ Parti 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamıştı.
Altılı Masa'daki en büyük ortağının yerel seçim kararına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise ilk tepki geldi.