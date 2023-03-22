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Gündem

Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusu YSK'da

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin temsilcileri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu yapmak üzere YSK'ya gitti.

14:28 . 22/03/2023 Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için YSK'ya resmi başvuru yapılıyor. CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin temsilcileri, adaylık başvurusu için saat 14.00’te YSK'ya gitti. Başvuru sonrasında kısa bir açıklama yapılması bekleniyor.

CHP ve İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterilmesi için grup kararı almıştı.

HDP'den aday çıkarılmadı

HDP'nin de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday göstermeyeceklerini duyurmuştu.

Başvuru için yarın son gün

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi 23 Mart saat 17.00'de dolacak. AK Parti ve MHP gruplarınca aday gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için adaylık başvurusu dün yapılmıştı.




#Kemal Kılıçdaroğlu
#Millet İttifakı
#YSK
1 saat önce
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