Kılıçdaroğlu’nun Akşener’i yalanlayan sözleri ortaya çıktı: Anayasamız tamam

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin, Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu öncülüğünde 2018 seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırladığını öne sürmüştü.

GÜNDEM Federasyon anayasası: CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin taslağı ortaya çıktı

Özdağ’ın gündeme oturan iddialarını, ilgili parti temsilcileri yaptıkları açıklamalarla yalanlarken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, “Biz ne HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, kişi, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur” yorumunda bulunmuştu.

OYNAT 02:23 Ümit Özdağ: İYİ Parti ve HDP'nin ortak anayasasında 9. madde 'Örtülü ilan edilir' diyor niye? TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın 2018 seçimlerinden önce hazırladığı anayasa taslağına dair bilgiler paylaştı. Taslaktaki “Maddeler kamuoyuyla örtülü veya açık olarak paylaşılacaktır” maddesine atıfta bulunan Özdağ, Hazırlanılan anayasa taslağını örtülü paylaşarak toplumdan neyi gizlemeye çalışıyorsunuz?” diye sordu. BiP'te paylaş

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Kılıçdaroğlu 2018'de "Millet İttifakı olarak çalışma yaptık" demiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Akşener’in sözlerini yalanlayan açıklamaları gündeme geldi. 2018’de Çorum ve Amasya ziyaretleri sonrası değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, “Biz Millet ittifak'ını oluşturan partiler olarak anayasa değişikliği çalışması yaptık. Başında İbrahim Kaboğlu vardı. Bizim hazırlığımız Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra başlamayacak. Daha önce başladı zaten. Üç aşağı beş yukarı bir mutabakat metni şu anda elimizde var” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

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