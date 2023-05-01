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Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret vaadi güldürdü: 2022 yılından beri zaten uygulanıyor

Yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret için vergi alınmayacağını vadetti. Ancak bu uygulama 2022 yılı başından beri zaten uygulanıyor. Konuyla ilgili Kılıçdaroğlu'na cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sayın Kılıçdaroğlu senin bu vaadini biz 2022 yılının başından beri uyguluyoruz. Hatta asgari ücret üzerindeki ücretlerin, asgari ücrete isabet eden kısmını bile gelir vergisi ve damga vergisinden istisna haline getirdik.Vaadlerinizi araştırmadan, hiçbir temele dayandırmadan, daha önce var olup olmadığından bihaber, vatandaşlarımıza sunmanız onlara büyük haksızlık diye düşünüyorum" dedi.

13:58 . 1/05/2023 Pazartesi
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Kılıçdaroğlu-Nebati

Kılıçdaroğlu-Nebati

CHP Genel Başkanı ve Yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yine zaten yürürlükte olan bir uygulamayı daha vaadetti. Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda asgari ücret için vergi almayacaklarını söyledi. Oysa ki 2022 yılında Başkan Erdoğan'ın talimatıyla asgari ücret için vergi alınmaması kararlaştırıldı ve o tarihten bu yana bu düzenleme uygulanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

'Daha önce var olup olmadığından bihaber'

Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı: "Hatta asgari ücret üzerindeki ücretlerin, asgari ücrete isabet eden kısmını bile gelir vergisi ve damga vergisinden istisna haline getirdik. Biz bu düzenleme ile 2022 yılında 90 milyar TL'nin üzerinde gelir ve damga vergisinden vazgeçtik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce de bakanlık yapmamışken Maliye Bakanlığı yaptığını ifade etmiş, 2003 yılında yeniden faaliyete geçirmiş olduğumuz Vergi Konseyi'ni kuracağını beyan etmiş, şehit ailelerine 2016 yılından beri sağlamış olduğumuz ÖTV'siz araç alma imkanını, yıllar önce böyle bir düzenleme yaptığımızı bilmeden yapma sözü vermişti. Anlaşılıyor ki bizim gerçeklerimize, icraatlarımıza sizin hayalleriniz bile ulaşamıyor. Vaadlerinizi araştırmadan, hiçbir temele dayandırmadan, daha önce var olup olmadığından bihaber, vatandaşlarımıza sunmanız onlara büyük haksızlık diye düşünüyorum.

'Şaşkınlıkla bekliyorum'

Ben şahsen Sayın Kılıçdaroğlu'nun, daha önce gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerden hangisini yapma vaadinde bulunacağını merakla ve şaşkınlıkla bekliyorum. Yaptığımız düzenlemeleri takip etmekte zorlanan, en iyi bildiğini iddia ettiği vergi konusunda dahi bu kadar gerçeklikten uzak ifadelerde bulunan Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını siz değerli vatandaşlarımızın takdirlerine bırakıyorum."

#Kemal Kılıçdaroğlu
#Nureddin Nebati
#asgari ücret
9 dakika önce
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