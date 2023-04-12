Kılıçdaroğlu'nun bakanlık için işaret ettiği CHP'li Erkek'in skandal açıklaması gündem oldu: Sınırımızda başkası olacağına PYD olsun

"Bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun. Biz yalnızca bölgemizde değil, Orta Doğu'da da barışı tesis etmek zorundayız. Türkiye olarak buna örnek olmak zorundayız. Öncülük yapmak zorundayız."