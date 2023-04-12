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Gündem

Kılıçdaroğlu'nun bakanlık için işaret ettiği CHP'li Erkek'in skandal açıklaması gündem oldu: Sınırımızda başkası olacağına PYD olsun

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Çanakkale'de CHP'nin milletvekili adayı listesinde yer almayan Ahmet Akın ve Muharrem Erkek'i sahneye çıkartıp, "Balıkesir’in ve Çanakkale’nin birer bakanı olacak" açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bakanlık için işaret ettiği Muharrem Erkek, terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'ye ilişkin yaptığı skandal açıklamayla gündeme gelmişti. Erkek, "Bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun" ifadelerini kullanmıştı.

10:45 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de yaptığı konuşmada bakanlık için Muharrem Erkek'i işaret etmişti.

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de yaptığı konuşmada bakanlık için Muharrem Erkek'i işaret etmişti.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Çanakkale'de açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını tamamlamasının ardından kürsüye Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek ile milletvekili adayları davet edildi.

Balıkesir ve Çanakkale'ye bakanlık sözü

Kılıçdaroğlu, Erkek ve Akın'ın kürsüye geldiği anda
"Unutmayın, Balıkesir’in ve Çanakkale’nin birer bakanı olacak"
açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun bakanlık için işaret ettiği Muharrem Erkek, terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'ye ilişkin yaptığı skandal açıklamayla gündeme gelmişti.

CHP'li Muharrem Erkek'in skandal açıklaması gündeme geldi

Erkek
"Bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun. Biz yalnızca bölgemizde değil, Orta Doğu'da da barışı tesis etmek zorundayız. Türkiye olarak buna örnek olmak zorundayız. Öncülük yapmak zorundayız."
ifadelerini kullanmıştı.

Terörist cenazelerinde boy gösteren ve savunma sanayiini hedef alan CHP’li Sezgin Tanrıkulu: PKK'ya silah bıraktıracağız
Terörist cenazelerinde boy gösteren ve savunma sanayiini hedef alan CHP’li Sezgin Tanrıkulu: PKK'ya silah bıraktıracağız

HDP ve PKK'ya yönelik destek sözleriyle sık sık gündeme gelen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı canlı yayında terör örgütüne silah bıraktıracaklarını öne sürdü. Geçtiğimiz günlerde katıldığı etkinlikte PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlara sessiz kalan, geçtiğimiz yıllarda terörist cenazelerinde boy gösteren Tanrıkulu, "Silah olmayacak, şiddet olmayacak, terör olmayacak artık. Diyalogla çözeceğiz" dedi. Tanrıkulu, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lara karşıtlığı ve Türk askerine kimyasal silah iftirasına verdiği destekle de tanınıyor. CHP'li ismin silah bıraktıracağı PKK'nın elebaşı Sabri Ok da geçtiğimiz günlerde, "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" demişti.

#Muharrem Erkek
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#PYD
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