Kılıçdaroğlu'nun bakanlık için işaret ettiği CHP'li Erkek'in skandal açıklaması gündem oldu: Sınırımızda başkası olacağına PYD olsun

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de yaptığı konuşmada bakanlık için Muharrem Erkek'i işaret etmişti.
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Çanakkale'de açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını tamamlamasının ardından kürsüye Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek ile milletvekili adayları davet edildi.
Balıkesir ve Çanakkale'ye bakanlık sözü
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık için işaret ettiği Muharrem Erkek, terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'ye ilişkin yaptığı skandal açıklamayla gündeme gelmişti.